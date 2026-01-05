Відео
Україна
Росіяни хочуть полагодити субмарину після удару у Чорному морі

Росіяни хочуть полагодити субмарину після удару у Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 15:32
РФ ремонтує пошкоджений підводний човен у Новоросійську
Субмарина РФ в порту. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія почала маскувати порт Новоросійськ. Причина — спроби відновити підводний човен, пошкоджений під час операції СБУ минулого року. Саме це місто стало ключовою точкою для ремонту субмарини.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив військово-морський експерт Андрій Риженко.

Читайте також:

Ремонт субмарини

За словами Андрія Риженка, росіяни нині шукають шляхи і способи відновлення підводного човна, який був підірваний під час спецоперації СБУ. Новоросійськ для цього є найбільш зручною локацією, адже відбуксирувати пошкоджену субмарину на далеку відстань практично неможливо. Поруч із містом розташована військово-морська база "Новоросійськ", яка знаходиться на схід від його центральної частини. Саме це дає змогу росіянам організувати охорону, маскування та технічні роботи.

"Це, мабуть, найбільш сприятливе місце, де вони можуть побудувати якусь систему ремонту цього підводного човна, тому що далеко його відбуксувати не вийде. Локація Новоросійська — недалеко від військово-морської бази, яка знаходиться на схід від центральної частини міста. Я думаю, вони готують якийсь док або конструкцію для ремонту пошкодженого підводного човна", — зазначив Риженко.

Експерт також звернув увагу, що подібну тактику росіяни вже застосовували раніше. Зокрема, у вересні 2023 року в Севастополі після ракетного удару по підводному човну "Ростов-на-Дону" окупанти маскували док, щоб приховати масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чого прагнуть росіяни атаками на порти Одещини. Також ми писали про те, у якому стані флот РФ після успішних атак на їхні кораблі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
