Україна
Головна Одеса Удари по суднам РФ — у якому стані флот окупантів

Удари по суднам РФ — у якому стані флот окупантів

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 15:15
Тіньовий флот РФ і стан підводних човнів у Чорному морі
Кораблі російського флоту. Фото ілюстративне: defence-ua

Російські судна й об’єкти на морі регулярно зазнають уражень у різних регіонах. Водночас не кожен інцидент, про який заявляє російська сторона, насправді є результатом удару. Частина випадків пов’язана з провокаціями РФ. На цьому тлі морська логістика окупантів ускладнюється, а стан її флоту погіршується.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Інциденти з суднами РФ

За словами речника ВМС, частину гучних випадків у Чорному морі та за його межами Росія використовує як інформаційні провокації. Йдеться, зокрема, про судна без чіткого юридичного статусу або ті, що мали військовий супровід і втратили імунітет цивільних.

"Офіційних підтверджень деяким ураженням суден з боку Сил оборони України наразі немає", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Він додав, що окремі інциденти відбувалися взагалі поза українською акваторією, а деякі судна за своїм статусом фактично не підпадають під норми цивільного мореплавства. Речник також підкреслив, що проблема тіньового флоту є глобальною і не обмежується Азово-Чорноморським регіоном.

"Це питання вирішується насамперед у політичній площині, а не лише силовими методами", — пояснив він.

Підводні човни РФ

Окремо Плетенчук прокоментував стан підводних сил Чорноморського флоту РФ. Раніше Росія мала сім підводних човнів, частина з яких була носіями крилатих ракет "Калібр".

"Із чотирьох човнів, що залишалися в регіоні, два практично знищені, ще два формально перебувають у строю", — додав Плетенчук.

Водночас він звернув увагу на критичний стан їх експлуатації. Речник ВМС наголосив, що багаторічне використання підводних човнів у бойовому режимі без належного обслуговування може призвести до аварій.

"Такі складні механізми не можна довго експлуатувати без наслідків, і це загрожує не лише військовими, а й екологічними проблемами", — зазначив він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що удар по річковій флотилії РФ в Криму вдалося зірвати наступ окупантів на південь. Також ми писали про те, що РФ програла війну у Чорному морі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
