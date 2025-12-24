Видео
Главная Одесса Удары по судам РФ — в каком состоянии флот оккупантов

Удары по судам РФ — в каком состоянии флот оккупантов

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 15:15
Теневой флот РФ и состояние подводных лодок в Черном море
Корабли российского флота. Фото иллюстративное: defence-ua

Российские суда и объекты на море регулярно подвергаются поражениям в разных регионах. При этом не каждый инцидент, о котором заявляет российская сторона, на самом деле является результатом удара. Часть случаев связана с провокациями РФ. На этом фоне морская логистика оккупантов усложняется, а состояние ее флота ухудшается.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Инциденты с судами РФ

По словам представителя ВМС, часть громких случаев в Черном море и за его пределами Россия использует как информационные провокации. Речь идет, в частности, о судах без четкого юридического статуса или тех, которые имели военное сопровождение и потеряли иммунитет гражданских.

"Официальных подтверждений некоторым поражениям судов со стороны Сил обороны Украины пока нет", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что отдельные инциденты происходили вообще вне украинской акватории, а некоторые суда по своему статусу фактически не подпадают под нормы гражданского мореплавания. Спикер также подчеркнул, что проблема теневого флота является глобальной и не ограничивается Азово-Черноморским регионом.

"Этот вопрос решается прежде всего в политической плоскости, а не только силовыми методами", — пояснил он.

Подводные лодки РФ

Отдельно Плетенчук прокомментировал состояние подводных сил Черноморского флота РФ. Ранее Россия имела семь подводных лодок, часть из которых была носителями крылатых ракет "Калибр".

"Из четырех лодок, которые оставались в регионе, две практически уничтожены, еще две формально находятся в строю",— добавил Плетенчук.

В то же время он обратил внимание на критическое состояние их эксплуатации. Спикер ВМС подчеркнул, что многолетнее использование подводных лодок в боевом режиме без надлежащего обслуживания может привести к авариям.

"Такие сложные механизмы нельзя долго эксплуатировать без последствий, и это грозит не только военными, но и экологическими проблемами", — отметил он.

Напомним, мы сообщали, что удар по речной флотилии РФ в Крыму удалось сорвать наступление оккупантов на юг. Также мы писали о том, что РФ проиграла войну в Черном море.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
