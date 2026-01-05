РФ ремонтирует поврежденную подводную лодку в Новороссийске

Субмарина РФ в порту. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия начала маскировать порт Новороссийск. Причина — попытки восстановить подводную лодку, поврежденную во время операции СБУ в прошлом году. Именно этот город стал ключевой точкой для ремонта субмарины.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил военно-морской эксперт Андрей Рыженко.

Ремонт субмарины

По словам Андрея Рыженко, россияне сейчас ищут пути и способы восстановления подводной лодки, которая была взорвана во время спецоперации СБУ. Новороссийск для этого является наиболее удобной локацией, ведь отбуксировать поврежденную субмарину на дальнее расстояние практически невозможно. Рядом с городом расположена военно-морская база "Новороссийск", которая находится к востоку от его центральной части. Именно это позволяет россиянам организовать охрану, маскировку и технические работы.

"Это, пожалуй, наиболее благоприятное место, где они могут построить какую-то систему ремонта этой подводной лодки, потому что далеко ее отбуксировать не получится. Локация Новороссийска — недалеко от военно-морской базы, которая находится к востоку от центральной части города. Я думаю, они готовят какой-то док или конструкцию для ремонта поврежденной подлодки", — отметил Рыженко.

Эксперт также обратил внимание, что подобную тактику россияне уже применяли ранее. В частности, в сентябре 2023 года в Севастополе после ракетного удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону" оккупанты маскировали док, чтобы скрыть масштабы повреждений.

