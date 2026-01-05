Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне хотят починить субмарину после удара в Черном море

Россияне хотят починить субмарину после удара в Черном море

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 15:32
РФ ремонтирует поврежденную подводную лодку в Новороссийске
Субмарина РФ в порту. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия начала маскировать порт Новороссийск. Причина — попытки восстановить подводную лодку, поврежденную во время операции СБУ в прошлом году. Именно этот город стал ключевой точкой для ремонта субмарины.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил военно-морской эксперт Андрей Рыженко.

Реклама
Читайте также:

Ремонт субмарины

По словам Андрея Рыженко, россияне сейчас ищут пути и способы восстановления подводной лодки, которая была взорвана во время спецоперации СБУ. Новороссийск для этого является наиболее удобной локацией, ведь отбуксировать поврежденную субмарину на дальнее расстояние практически невозможно. Рядом с городом расположена военно-морская база "Новороссийск", которая находится к востоку от его центральной части. Именно это позволяет россиянам организовать охрану, маскировку и технические работы.

"Это, пожалуй, наиболее благоприятное место, где они могут построить какую-то систему ремонта этой подводной лодки, потому что далеко ее отбуксировать не получится. Локация Новороссийска — недалеко от военно-морской базы, которая находится к востоку от центральной части города. Я думаю, они готовят какой-то док или конструкцию для ремонта поврежденной подлодки", — отметил Рыженко.

Эксперт также обратил внимание, что подобную тактику россияне уже применяли ранее. В частности, в сентябре 2023 года в Севастополе после ракетного удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону" оккупанты маскировали док, чтобы скрыть масштабы повреждений.

Напомним, мы сообщали о том, чего хотят россияне атаками на порты Одесской области. Также мы писали о том, в каком состоянии флот РФ после успешных атак на их корабли.

Одесса ремонт корабль Одесская область Новости Одессы Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации