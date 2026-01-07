РФ 7 РФ завдала ракетно-дронових ударів по портах Чорноморськ і Південний на Одещині

РФ завдала ударів по портах Одещини — є жертви і постраждалі
Удень у середу, 7 січня, росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинули чоловіки віком 46 і 48 років. Також є травмовані.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу Одещини вдень 7 січня
Зазнали пошкоджень припортова інфраструктура, адміністративна будівля, вантажний транспорт і контейнери. Постраждали восьмеро людей віком від 29 до 70 років. Двоє потерпілих перебувають у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості. Усім травмовним надають медичну допомогу.
В Адміністрації морських портів України зазначили, що в порту Чорноморськ унаслідок дронової атаки загорілися контейнери з олією та постраждали дві людини. У порту Південний через ракетний удар зазнали пошкоджень адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула. Також є постраждалі.
Нагадаємо, увечері 7 січня у Дніпропетровській і Запорізькій областях стався блекаут. Російські атаки призвели до відключення світла, води та зникнення мобільного зв'язку.
Також ми повідомляли, що вночі 7 січня РФ завдала дронового удару по Дніпру. Постраждали мирні жителі, зокрема дві дитини.
