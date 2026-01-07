Видео
РФ нанесла удары по портам Одесчины — есть жертвы и пострадавшие

Дата публикации 7 января 2026 23:26
РФ 7 РФ нанесла ракетно-дроновые удары по портам Черноморск и Пивденный в Одесской области
Повреждения в порту в Одесской области после обстрела 7 января 2026 года. Фото: Администрация морских портов Украины

Днем в среду, 7 января, россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погибли мужчины в возрасте 46 и 48 лет. Также есть травмированные.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесчину днем 7 января 2026 года
Скриншот сообщения Олега Кипера

Последствия обстрела Одесской области днем 7 января

Получили повреждения припортовая инфраструктура, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры. Пострадали восемь человек в возрасте от 29 до 70 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Всем травмированным оказывают медицинскую помощь.

Повреждения в порту после обстрела
Повреждения в порту после атаки. Фото: Одесская ОВА
Грузовик после обстрела
Грузовик после атаки. Фото: Одесская ОВА
Грузовик после обстрела
Грузовик после атаки. Фото: Одесская ОВА

В Администрации морских портов Украины отметили, что в порту Черноморск в результате дроновой атаки загорелись контейнеры с маслом и пострадали два человека. В порту Пивденный из-за ракетного удара получили повреждения административное здание и объекты инфраструктуры. Один человек погиб. Также есть пострадавшие.

Атака на порты Одесчины днем 7 января 2026 года
Скриншот сообщения Администрации морских портов Украины

Напомним, вечером 7 января в Днепропетровской и Запорожской областях произошел блэкаут. Российские атаки привели к отключению света, воды и исчезновению мобильной связи.

Также мы сообщали, что ночью 7 января РФ нанесла дроновый удар по Днепру. Пострадали мирные жители, в том числе два ребенка.

беспилотники обстрелы порт Новости Одессы ракеты война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
