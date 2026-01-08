Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Азовское и Черное море под контролем Украины — РФ там места нет

Азовское и Черное море под контролем Украины — РФ там места нет

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:40
Азов и Черное море: контроль Украины над незаконным судоходством
Корабль РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские корабли редко появляются в Азовском и Черном морях. Акватории под постоянным украинским контролем, а гражданские суда, заходящие в оккупированные порты — незаконные. Россияне ограничены в передвижении и перевалке ресурсов с захваченных территорий.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Азовское море

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук объяснил, что Азовское море для врага опасно. Из-за мелководья (до 15 метров) и ограниченных маршрутов кораблям сложно передвигаться. РФ иногда прикрывается гражданскими судами, но держать постоянное присутствие невозможно, потому что акватория под постоянным украинским контролем.

"В Азовье они редкие гости, в прошлом году заходили только дважды и сразу возвращались. Последний заход закончился никрологом капитана Третьего ранга", — отметил он.

Оккупированные порты

По словам Плетенчука, гражданские суда, заходящие в порты Крыма и в Азовском море, в основном российские или международные, работающие незаконно. Эти корабли осуществляют внутреннюю перевалку угля, зерна и металла из оккупированных портов на российские, где продукцию продают как собственную. Украинские военные контролируют акватории и не допускают постоянного присутствия врага.

"Оккупационные порты принимают только нарушителей или российские суда теневого флота, которые перевозят ресурсы с украинских территорий", — сказал он.

Напомним, мы сообщали, что РФ хочет отремонтировать пораженную субмарину в порту Новороссийска. Также мы писали, что Россия ударила по портам Одесской области дронами и ракетами.

Одесса Черное море порт Одесская область Азовское море Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации