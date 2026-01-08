Азов и Черное море: контроль Украины над незаконным судоходством

Корабль РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские корабли редко появляются в Азовском и Черном морях. Акватории под постоянным украинским контролем, а гражданские суда, заходящие в оккупированные порты — незаконные. Россияне ограничены в передвижении и перевалке ресурсов с захваченных территорий.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Азовское море

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук объяснил, что Азовское море для врага опасно. Из-за мелководья (до 15 метров) и ограниченных маршрутов кораблям сложно передвигаться. РФ иногда прикрывается гражданскими судами, но держать постоянное присутствие невозможно, потому что акватория под постоянным украинским контролем.

"В Азовье они редкие гости, в прошлом году заходили только дважды и сразу возвращались. Последний заход закончился никрологом капитана Третьего ранга", — отметил он.

Оккупированные порты

По словам Плетенчука, гражданские суда, заходящие в порты Крыма и в Азовском море, в основном российские или международные, работающие незаконно. Эти корабли осуществляют внутреннюю перевалку угля, зерна и металла из оккупированных портов на российские, где продукцию продают как собственную. Украинские военные контролируют акватории и не допускают постоянного присутствия врага.

"Оккупационные порты принимают только нарушителей или российские суда теневого флота, которые перевозят ресурсы с украинских территорий", — сказал он.

Напомним, мы сообщали, что РФ хочет отремонтировать пораженную субмарину в порту Новороссийска. Также мы писали, что Россия ударила по портам Одесской области дронами и ракетами.