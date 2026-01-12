Россияне атаковали международные гражданские суда

Судно в Черном море. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские войска продолжают атаки на гражданские суда в Черном море. Очередной целью стал танкер под флагом Панамы, который находился в ожидании захода в порт для загрузки растительного масла.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Пост Алексея Кулебы. Фото: скриншот

Атака беспилотников РФ на гражданские суда

Как отметил Кулеба, судно было поражено вражеским беспилотником.

В результате атаки ранения получил один член экипажа. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают морские спасательные службы, продолжаются работы по ликвидации возгорания на борту танкера.

Кроме того, зафиксирована атака на другое гражданское судно — под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. По предварительной информации, пострадавших нет, судно продолжает движение по маршруту.

"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", — добавил Кулеба.

Напомним, что военно-морской эксперт, обозреватель издания Defense Express Владимир Заблоцкий заявил, что в Черном море оккупанты потеряли преимущество и возможность наступательных действий.

А до этого стало известно, что Россия использует "теневой флот" для разведки.