Росіяни атакували міжнародні цивільні судна

Російські війська продовжують атаки на цивільні судна в Чорному морі. Черговою ціллю став танкер під прапором Панами, який перебував в очікуванні заходу до порту для завантаження рослинної олії.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Атака безпілотників РФ на цивільні судна

Як зазначив Кулеба, судно було уражене ворожим безпілотником.

Унаслідок атаки поранення отримав один член екіпажу. Йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють морські рятувальні служби, тривають роботи з ліквідації загоряння на борту танкера.

Крім того, зафіксовано атаку на інше цивільне судно — під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи. За попередньою інформацією, постраждалих немає, судно продовжує рух за маршрутом.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що військово-морський експерт, оглядач видання Defense Express Володимир Заблоцький заявив, що у Чорному морі окупанти втратили перевагу й можливість наступальних дій.

А до цього стало відомо, що Росія використовує "тіньовий флот" для розвідки.