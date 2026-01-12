Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі — що відомо

РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 19:02
Росіяни атакували міжнародні цивільні судна
Судно в Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські війська продовжують атаки на цивільні судна в Чорному морі. Черговою ціллю став танкер під прапором Панами, який перебував в очікуванні заходу до порту для завантаження рослинної олії.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Реклама
Читайте також:
РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі — що відомо - фото 1
Пост Олексія Кулеби. Фото: скриншот

Атака безпілотників РФ на цивільні судна

Як зазначив Кулеба, судно було уражене ворожим безпілотником.

Унаслідок атаки поранення отримав один член екіпажу. Йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють морські рятувальні служби, тривають роботи з ліквідації загоряння на борту танкера.

Крім того, зафіксовано атаку на інше цивільне судно — під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи. За попередньою інформацією, постраждалих немає, судно продовжує рух за маршрутом.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що військово-морський експерт, оглядач видання Defense Express Володимир Заблоцький заявив, що у Чорному морі окупанти втратили перевагу й можливість наступальних дій. 

А до цього стало відомо, що Росія використовує "тіньовий флот" для розвідки.

Чорне море море війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації