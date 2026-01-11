Видео
Видео

Порты Одесчины получат новый флот за миллиарды — что приобретут

Дата публикации 11 января 2026 19:19
Морские порты Одесской области обновят флот за почти 2 млрд грн
Судно в порту Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области готовятся к масштабному обновлению флота и защиты портов. На новые суда, катера и защитное оборудование планируют потратить почти два миллиарда гривен.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 1
Сообщение АМПУ. Фото: скриншот с facebook

Какой флот обновят

АМПУ запустило серию закупок для модернизации технических судов и лоцманских катеров. Речь идет о флоте, который обеспечивает безопасность судоходства, работу портов и стабильность морских и речных путей. Общая сумма запланированных расходов — более 1,9 млрд гривен.

Землесос за полтора миллиарда

Самая большая закупка — современный самоотвозной трюмный землесос с грунтоприемником. Это судно нужно для дноуглубительных работ в портах и каналах. Ожидаемая стоимость — 1 479 465 100 гривен. Оно позволит поддерживать необходимые глубины для прохода крупных судов и уменьшить риски для навигации.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 2
Объявление о закупке землесоса. Фото: скриншот с Prozorro

Новые лоцманские катера

Также АМПУ планирует приобрести два лоцманских катера длиной до 20 метров. Они используются для сопровождения судов в портовых акваториях. Ожидаемая стоимость — 415 508 000 гривен.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 3
Объявление о закупке катеров. Фото: скриншот из Prozorro

Плавучие барьеры для портов

Отдельно запланирована закупка боновых заграждений - это специальные плавучие конструкции для защиты портовых акваторий. Они помогут локализовать угрозы и усилить безопасность судоходства во время военного положения. Ожидаемая стоимость — 24 893 333,76 гривны.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 4
Объявление о закупке боновых заграждений. Фото: скриншот из Prozorro

Откуда деньги

В АМПУ отметили, что финансирование привлекут благодаря постановлению Кабинета Министров №1475. В рамках этого механизма предприятие получило возможность использовать средства Европейской комиссии. Тендеры открыты как для украинских, так и для иностранных компаний.

Напомним, на днях россияне обстреляли территорию портового предприятия. Также мы писали, что РФ повредила два иностранных судна в Одесской области.

