Морские порты Одесской области обновят флот за почти 2 млрд грн

Порты Одесчины получат новый флот за миллиарды — что приобретут
В Одесской области готовятся к масштабному обновлению флота и защиты портов. На новые суда, катера и защитное оборудование планируют потратить почти два миллиарда гривен.
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.
Какой флот обновят
АМПУ запустило серию закупок для модернизации технических судов и лоцманских катеров. Речь идет о флоте, который обеспечивает безопасность судоходства, работу портов и стабильность морских и речных путей. Общая сумма запланированных расходов — более 1,9 млрд гривен.
Землесос за полтора миллиарда
Самая большая закупка — современный самоотвозной трюмный землесос с грунтоприемником. Это судно нужно для дноуглубительных работ в портах и каналах. Ожидаемая стоимость — 1 479 465 100 гривен. Оно позволит поддерживать необходимые глубины для прохода крупных судов и уменьшить риски для навигации.
Новые лоцманские катера
Также АМПУ планирует приобрести два лоцманских катера длиной до 20 метров. Они используются для сопровождения судов в портовых акваториях. Ожидаемая стоимость — 415 508 000 гривен.
Плавучие барьеры для портов
Отдельно запланирована закупка боновых заграждений - это специальные плавучие конструкции для защиты портовых акваторий. Они помогут локализовать угрозы и усилить безопасность судоходства во время военного положения. Ожидаемая стоимость — 24 893 333,76 гривны.
Откуда деньги
В АМПУ отметили, что финансирование привлекут благодаря постановлению Кабинета Министров №1475. В рамках этого механизма предприятие получило возможность использовать средства Европейской комиссии. Тендеры открыты как для украинских, так и для иностранных компаний.
Напомним, на днях россияне обстреляли территорию портового предприятия. Также мы писали, что РФ повредила два иностранных судна в Одесской области.
