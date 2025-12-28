В Измаиле за 21 млн отремонтируют стоянку фур возле порта

Грузовики на стоянке. Фото иллюстративное: novemisto

В Одесской области планируют капитально отремонтировать стоянку для большегрузного транспорта возле морского порта. На работы готовы потратить более 21 миллиона гривен из бюджета.

Об этом стало известно из портала электронных закупок Prozorro.

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

В Измаиле отремонтируют стоянку за 21 млн грн

В городе Измаил объявили тендер на капитальный ремонт стоянки большегрузного транспорта возле погрузочного района №1 Измаильского морского торгового порта. Именно по этому участку ежедневно движется транспорт к портовым мощностям и перевалочным пунктам.

Заказчиком работ выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета. Ожидаемая стоимость проекта составляет 21,46 млн грн. Прием предложений продлится до 11 января 2026 года.

Что предусматривает проект

Проект предусматривает полное обновление покрытия стоянки и проездов. Планируется демонтировать старый асфальт и бетонные плиты, вывезти строительный мусор, уложить новые основания из щебеночно-песчаных смесей и бетонное покрытие. Также в смете указано обустройство пешеходных дорожек, ремонт проезжей части, установка бортовых камней и водоотводных лотков.

Отдельно предусмотрены работы по организации дорожного движения. На территории появятся новые дорожные знаки, разметка и площадка для мусорных контейнеров. Проектом также заложены расходы на гидроизоляцию, бетонные изделия и благоустройство прилегающей зоны.

