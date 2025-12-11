В Одессе увеличили финансирование ремонта улицы Карышковского: детали

Ремонт улицы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Управление дорожного хозяйства Одессы согласовало дополнительные работы на ремонте улиц Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской. Во время выполнения основного проекта появились проблемы, которые невозможно было предусмотреть.

Об этом стало известно из портала электронных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Что известно о ремонте улиц Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской

Капитальный ремонт улиц в Пересипском районе продолжается с 2024 года. Тогда город выделил на этот проект 42 417 317 грн по основному договору, заключенному по результатам открытых торгов. Однако во время выполнения работ обнаружили ряд проблем, из-за которых завершение ремонта стало невозможным без корректировки. Сейчас на площадке Prozorro обнародована информация о новой закупке — дополнительные работы стоимостью 5 199 811 грн.

Улицы, которые ремонтируют в Одессе. Фото: скриншот с google.maps

Какие дефекты обнаружили

Дефектный акт, составленный проектировщиком ЧП "ИнжГрупп" и подрядчиком ООО "РДС", подтвердил: на участках от Балтской дороги до переулка 6-го Балтского и от переулка 6-го Балтского до 8-й Пересыпской есть проблемы с отсутствующими въездами, образованием грязи и луж, сложным доступом для спецтранспорта и неудобствами для маломобильных групп.

Среди необходимых работ — разработка грунта, реконструкция газопроводов, перекладка кабелей "Укртелекома", строительство дополнительных колодцев, замена покрытия, укладка тротуаров и асфальтобетона. Часть сетей требовала полного демонтажа и переноса, что не было предусмотрено в первоначальном проекте.

Известно, что экспертиза ГП "Укргосстройэкспертиза" подтвердила обоснованность изменений и дополнительных расходов. После этого Управление дорожного хозяйства приняло решение заключить договор на дополнительные работы с исполнителем основных работ — ООО "Ростдорстрой".

Напомним, Кабмин разрешил передать порт в Одесской области в концессию без использования системы Prozorro. Также мы писали, что в Одессе объявили уже третий тендер на капитальный ремонт детской поликлиники №6.