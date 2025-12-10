Видео
Порт на Одесчине отдадут в концессию без Prozorro — изменения

Порт на Одесчине отдадут в концессию без Prozorro — изменения

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:14
Концессия порта Черноморск без Prozorro - решение правительства
Порт в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кабмин разрешил передать порт в Одесской области в концессию без использования системы Prozorro, временно изменив правила для крупных инфраструктурных проектов. Это решение откладывает обязательный электронный конкурс еще на два года.

Соответствующее постановление обнародовали на сайте Кабинета министров Украины.

Правительство разрешило проводить концессии без электронного аукциона

Приняв постановление №1613 от 9 декабря, Кабинет Министров временно отменил требование проводить концессионные конкурсы через Prozorro. Под новые правила подпадает порт Черноморск в Одесской области, который планируют передать в концессию на 40 лет.

Ранее законодательство обязывало начинать все концессионные конкурсы в Prozorro с 1 января 2025 года. Это включало публикацию документов, участие компаний и процедуру выбора победителя исключительно в электронном формате. Постановление правительства отсрочило введение обязательной электронной процедуры до 1 января 2027 года.

Как меняется процедура

Отмена конкурса через Prozorro позволяет проводить его без электронной системы, в менее публичном формате. Это позволяет выбрать инвестора без открытого онлайн-аукциона, что уменьшает уровень прозрачности и контроля со стороны общества.

Напомним, в Одесском порту задержали иностранное судно, которое перевозило украинскую агропродукцию из оккупированного Крыма. Также СБУ разоблачили схему незаконной продажи списанных военных кораблей, которые должны были быть утилизированы.

Одесса промышленность Черное море порт Одесская область конкурс
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
