Концесія порту Чорноморськ без Prozorro — рішення уряду

Порт на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабмін дозволив передати порт на Одещині у концесію без використання системи Prozorro, тимчасово змінивши правила для великих інфраструктурних проєктів. Це рішення відкладає обов’язковий електронний конкурс ще на два роки.

Відповідну постанову оприлюднили на сайті Кабінету міністрів України.

Реклама

Читайте також:

Уряд дозволив проводити концесії без електронного аукціону

Ухваливши постанову №1613 від 9 грудня, Кабінет Міністрів тимчасово скасував вимогу проводити концесійні конкурси через Prozorro. Під нові правила підпадає порт Чорноморськ в Одеській області, який планують передати у концесію на 40 років.

Раніше законодавство зобов’язувало починати всі концесійні конкурси у Prozorro з 1 січня 2025 року. Це включало публікацію документів, участь компаній та процедуру вибору переможця виключно в електронному форматі. Постанова уряду відтермінувала запровадження обов’язкової електронної процедури до 1 січня 2027 року.

Як змінюється процедура

Скасування конкурсу через Prozorro дозволяє проводити його без електронної системи, у менш публічному форматі. Це дає змогу обрати інвестора без відкритого онлайн-аукціону, що зменшує рівень прозорості та контролю з боку суспільства.

Нагадаємо, в Одеському порту затримали іноземне судно, яке перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Також СБУ викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів, які мали бути утилізовані.