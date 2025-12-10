Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Порт на Одещині віддадуть у концесію без Prozorro — що змінилося

Порт на Одещині віддадуть у концесію без Prozorro — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 17:14
Концесія порту Чорноморськ без Prozorro — рішення уряду
Порт на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабмін дозволив передати порт на Одещині у концесію без використання системи Prozorro, тимчасово змінивши правила для великих інфраструктурних проєктів. Це рішення відкладає обов’язковий електронний конкурс ще на два роки.

Відповідну постанову оприлюднили на сайті Кабінету міністрів України.

Реклама
Читайте також:

Уряд дозволив проводити концесії без електронного аукціону

Ухваливши постанову №1613 від 9 грудня, Кабінет Міністрів тимчасово скасував вимогу проводити концесійні конкурси через Prozorro. Під нові правила підпадає порт Чорноморськ в Одеській області, який планують передати у концесію на 40 років.

Раніше законодавство зобов’язувало починати всі концесійні конкурси у Prozorro з 1 січня 2025 року. Це включало публікацію документів, участь компаній та процедуру вибору переможця виключно в електронному форматі. Постанова уряду відтермінувала запровадження обов’язкової електронної процедури до 1 січня 2027 року. 

Як змінюється процедура

Скасування конкурсу через Prozorro дозволяє проводити його без електронної системи, у менш публічному форматі. Це дає змогу обрати інвестора без відкритого онлайн-аукціону, що зменшує рівень прозорості та контролю з боку суспільства.

Нагадаємо, в Одеському порту затримали іноземне судно, яке перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Також СБУ викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів, які мали бути утилізовані. 

Одеса промисловість Чорне море порт Одеська область конкурс
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації