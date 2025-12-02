Видео
Главная Одесса В Одессе отремонтируют детскую поликлинику после атаки — тендер

В Одессе отремонтируют детскую поликлинику после атаки — тендер

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 17:35
Капремонт детской поликлиники №6 в Одессе за 79,9 млн грн
Поврежденная в результате атаки поликлиника. Фото: Новини.LIVE

В Одессе объявили уже третий тендер на капитальный ремонт детской поликлиники №6, которую повредил российский удар в феврале 2025 года. Проект оценили в 79,9 млн грн и планируют полностью обновить здание и инженерные системы.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Условия тендера

На Prozorro обнародовали тендер на капремонт поликлиники №6 на проспекте Князя Ярослава Мудрого. Общая сумма — 79,9 млн грн. В проекте заложен полный цикл работ: демонтаж старых конструкций, возведение новых перегородок, замену всех окон и дверей, обновление пола, стен и потолка. Предусмотрен монтаж современной вентиляции, утепление и полное обновление фасада.

Отдельная часть сметы — аварийно-восстановительные работы и вывоз более 400 тонн строительного мусора. Также будут ремонтировать внешние лестницы и ограждения. Подать предложения можно до 16 декабря, а сами работы рассчитаны на период с декабря 2025-го по декабрь 2026 года.

Третья попытка

Первый тендер объявили еще весной. Его стоимость тогда составляла 16,2 млн грн, но после корректировки проекта сумма выросла более чем на 4 млн. В июле дополнительно выделили средства на экспертизу документации, а в сентябре появился обновленный тендер — уже с новой ценой.

Как пострадала поликлиника

19 февраля 2025 года здание медучреждения претерпело значительные разрушения из-за беспилотной атаки. В помещении выбило все окна и двери, повредило кабинеты и уничтожило мощный дизельный генератор. Это было медучреждение с важной инфраструктурой: в 2017 году здесь закупили современное оборудование, открыли первый в Украине центр раннего вмешательства, а в 2022 году обновили фасад за 8,5 млн грн. В декабре 2024-го в поликлинике заработал тренингово-ресурсный центр для поддержки семей с детьми до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине обновят трассу, которая ведет в Одессу. Также мы писали, что на реставрацию исторического дома в Одессе потратят более 50 миллионов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
