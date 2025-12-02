Капремонт дитячої поліклініки №6 в Одесі за 79,9 млн грн

Пошкоджена внаслідок атаки поліклініка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі оголосили вже третій тендер на капітальний ремонт дитячої поліклініки №6, яку пошкодив російський удар у лютому 2025 року. Проєкт оцінили у 79,9 млн грн і планують повністю оновити будівлю та інженерні системи.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Умови тендер

На Prozorro оприлюднили тендер на капремонт поліклініки №6 на проспекті Князя Ярослава Мудрого. Загальна сума — 79,9 млн грн. У проєкті закладено повний цикл робіт: демонтаж старих конструкцій, зведення нових перегородок, заміну всіх вікон і дверей, оновлення підлоги, стін і стелі. Передбачено монтаж сучасної вентиляції, утеплення та повне оновлення фасаду.

Окрема частина кошторису — аварійно-відновлювальні роботи та вивезення понад 400 тонн будівельного сміття. Також ремонтуватимуть зовнішні сходи та огородження. Подати пропозиції можна до 16 грудня, а самі роботи розраховані на період з грудня 2025-го до грудня 2026 року.

Третя спроба

Перший тендер оголосили ще навесні. Його вартість тоді становила 16,2 млн грн, але після коригування проєкту сума зросла більш ніж на 4 млн. У липні додатково виділили кошти на експертизу документації, а у вересні з’явився оновлений тендер — уже з новою ціною.

Як постраждала поліклініка

19 лютого 2025 року будівля медзакладу зазнала значних руйнувань через дронову атаку. У приміщенні вибило всі вікна й двері, пошкодило кабінети та знищило потужний дизельний генератор. Це був медзаклад із важливою інфраструктурою: у 2017 році тут закупили сучасне обладнання, відкрили перший в Україні центр раннього втручання, а у 2022 році оновили фасад за 8,5 млн грн. У грудні 2024-го в поліклініці запрацював тренінгово-ресурсний центр для підтримки родин із дітьми до трьох років.

