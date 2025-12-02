Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі відремонтують дитячу поліклініку після атаки — тендер

В Одесі відремонтують дитячу поліклініку після атаки — тендер

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:35
Капремонт дитячої поліклініки №6 в Одесі за 79,9 млн грн
Пошкоджена внаслідок атаки поліклініка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі оголосили вже третій тендер на капітальний ремонт дитячої поліклініки №6, яку пошкодив російський удар у лютому 2025 року. Проєкт оцінили у 79,9 млн грн і планують повністю оновити будівлю та інженерні системи.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Умови тендер

На Prozorro оприлюднили тендер на капремонт поліклініки №6 на проспекті Князя Ярослава Мудрого. Загальна сума — 79,9 млн грн. У проєкті закладено повний цикл робіт: демонтаж старих конструкцій, зведення нових перегородок, заміну всіх вікон і дверей, оновлення підлоги, стін і стелі. Передбачено монтаж сучасної вентиляції, утеплення та повне оновлення фасаду.

Окрема частина кошторису — аварійно-відновлювальні роботи та вивезення понад 400 тонн будівельного сміття. Також ремонтуватимуть зовнішні сходи та огородження. Подати пропозиції можна до 16 грудня, а самі роботи розраховані на період з грудня 2025-го до грудня 2026 року.

Третя спроба

Перший тендер оголосили ще навесні. Його вартість тоді становила 16,2 млн грн, але після коригування проєкту сума зросла більш ніж на 4 млн. У липні додатково виділили кошти на експертизу документації, а у вересні з’явився оновлений тендер — уже з новою ціною.

Як постраждала поліклініка

19 лютого 2025 року будівля медзакладу зазнала значних руйнувань через дронову атаку. У приміщенні вибило всі вікна й двері, пошкодило кабінети та знищило потужний дизельний генератор. Це був медзаклад із важливою інфраструктурою: у 2017 році тут закупили сучасне обладнання, відкрили перший в Україні центр раннього втручання, а у 2022 році оновили фасад за 8,5 млн грн. У грудні 2024-го в поліклініці запрацював тренінгово-ресурсний центр для підтримки родин із дітьми до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині оновлять трасу, яка веде до Одеси. Також ми писали, що на реставрацію історичного будинку в Одесі витратять понад 50 мільйонів.

Одеса ремонт тендер Одеська область Новини Одеси лікарня
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації