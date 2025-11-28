Ремонт дренажу узвозу Блажка в Одесі — вартість і підрядник

Узвіз Віталія Блажка. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У Одесі розпочали черговий етап оновлення дренажної системи на узвозі Віталія Блажка. Місто планує витратити на роботи майже дев’ять мільйонів гривень. Підряд отримала компанія, що вже багато років займає лідерські позиції в міських тендерах. Проєкт охоплює велике інженерне будівництво з використанням сучасних технологій.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Умови тендеру

Управління капітального будівництва міськради оголосило старт нового етапу робіт на узвозі Віталія Блажка. За даними державного майданчика Prozorro, очікувана вартість оновлення дренажної системи становить 8,86 мільйона гривень. Переможцем тендеру стала компанія "Ростдорстрой". Фірма регулярно отримує великі підряди в Одесі й залишається одним із головних виконавців міських інфраструктурних робіт. У 2019 році компанія змінила структуру власності, вивівши з-поміж співвласників Олександра Жукова, пов’язаного з російським бізнесом. Нині офіційним власником значиться депутат міськради Юрій Шумахер.

Проєкт передбачає широке оновлення узвозу. Заплановано звести монолітну залізобетонну естакаду під трамвайні колії, облаштувати фундаментні плити та провести гідроізоляцію. Також мають укласти нові трамвайні колії, різні типи дорожнього покриття та тротуари з тактильною плиткою. Окремо передбачене будівництво автомобільної дороги з новим покриттям і паркувальними кишенями. Місто встановить бар’єрні огорожі, оновить дорожню розмітку, демонтує та змонтує елементи контактної мережі й перенесе кабелі.

Основна частина робіт стосується дренажної системи: прокладання перфорованих труб, встановлення колодязів, укладання піщаних основ і монтаж насосного обладнання. Підрядники планують застосувати буріння свердловин до 24 метрів і багатошарові трубопроводи.

Минулі ремонти

Першу масштабну реконструкцію узвозу Віталія Блажка провели у 2019–2020 роках: тоді підрядником був "Ростдорстрой", а роботи коштували близько 72 мільйонів гривень. Уже за два роки на ділянці почали з’являтися проблеми — просідання ґрунту, тріщини в покритті та перекоси трамвайної колії. У 2022–2023 роках мерія замовляла обстеження, щоб з’ясувати причини руху ґрунтів і перевірити стан дренажу. Через виявлені порушення у 2024–2025 роках місто знову оголосило тендер на комплексні роботи з укріплення схилу та облаштування нової дренажної системи, після чого спуск частково перекривали для розкопок, ремонту рейок та стабілізації основи дороги.

Що відомо про компанію

Компанія "Ростдорстрой" багато років залишається одним із головних підрядників Одеської міськради. Вона регулярно виграє масштабні тендери на ремонт доріг, розв’язок та інфраструктури, часто — без конкуренції або з мінімальною кількістю учасників. Власником фірми є Юрій Шумахер — депутат міськради та представник політичної сили Геннадія Труханова, що неодноразово підживлювало підозри щодо наближеності компанії до чинної влади. Попри критику та скандали, компанія продовжує отримувати найбільші бюджетні підряди в Одесі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі планують відремонтували ливневу систему. Також ми писали про те, що в Одесі оголосили мільйонний тендер на будівництво місця для вигулу собак.