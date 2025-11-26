Тендер на майданчик для вигулу собак в Одесі

Майданчик для собак. Фото ілюстративне: Думська

В Одесі планують облаштувати майданчик для вигулу собак у сквері "Курсантські сходи" біля вул. Балковської. На роботи міськрада виділила 1,11 млн грн, тендер оголосили 21 листопада. Пропозиції приймають до 2 грудня, а роботи триватимуть з грудня 2025 по березень 2026 року.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель "Prozorro".

Що збудують Замовником виступає Управління капітального будівництва міської ради. Майданчик передбачає облаштування огородженої території для вигулу собак із необхідним інвентарем та благоустроєм. Очікувана вартість робіт — 1 111 100 грн. Підрядник має завершити роботи протягом чотирьох місяців, з грудня 2025 по березень 2026 року. Усі пропозиції приймають через електронну систему Prozorro до 2 грудня.

Тендер передбачає проведення робіт відповідно до державних стандартів без додаткового фінансування з міського бюджету, а всі матеріали і обладнання повинні відповідати технічним вимогам замовника.

