Україна
Головна Одеса Місце для вигулу собака за мільйон — в Одесі оголосили тендер

Місце для вигулу собака за мільйон — в Одесі оголосили тендер

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 17:11
Оновлено: 16:46
Тендер на майданчик для вигулу собак в Одесі
Майданчик для собак. Фото ілюстративне: Думська

В Одесі планують облаштувати майданчик для вигулу собак у сквері "Курсантські сходи" біля вул. Балковської. На роботи міськрада виділила 1,11 млн грн, тендер оголосили 21 листопада. Пропозиції приймають до 2 грудня, а роботи триватимуть з грудня 2025 по березень 2026 року.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель "Prozorro".

Читайте також:

Що збудують Замовником виступає Управління капітального будівництва міської ради. Майданчик передбачає облаштування огородженої території для вигулу собак із необхідним інвентарем та благоустроєм. Очікувана вартість робіт — 1 111 100 грн. Підрядник має завершити роботи протягом чотирьох місяців, з грудня 2025 по березень 2026 року. Усі пропозиції приймають через електронну систему Prozorro до 2 грудня.

Тендер передбачає проведення робіт відповідно до державних стандартів без додаткового фінансування з міського бюджету, а всі матеріали і обладнання повинні відповідати технічним вимогам замовника.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі оголосили тендер на мільйони, щоб знести нахаббуд. Також ми писали, що одеський суд оголосив тендер на охолоджувач за мільйони гривень.

Одеса тендер Одеська область Новини Одеси собака вигулювання собак
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
