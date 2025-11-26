Видео
Главная Одесса Место для выгула собака за миллион — в Одессе объявили тендер

Место для выгула собака за миллион — в Одессе объявили тендер

Дата публикации 26 ноября 2025 17:11
обновлено: 16:46
Тендер на площадку для выгула собак в Одессе
Площадка для собак. Фото иллюстративное: Думская

В Одессе планируют обустроить площадку для выгула собак в сквере "Курсантская лестница" возле ул. На работы горсовет выделил 1,11 млн грн, тендер объявили 21 ноября. Предложения принимают до 2 декабря, а работы продлятся с декабря 2025 по март 2026 года.

Об этом стало известно из системы электронных закупок "Prozorro".

Читайте также:

Что построят Заказчиком выступает Управление капитального строительства городского совета. Площадка предусматривает обустройство огражденной территории для выгула собак с необходимым инвентарем и благоустройством. Ожидаемая стоимость работ — 1 111 100 грн. Подрядчик должен завершить работы в течение четырех месяцев, с декабря 2025 по март 2026 года. Все предложения принимают через электронную систему Prozorro до 2 декабря.

Тендер предусматривает проведение работ в соответствии с государственными стандартами без дополнительного финансирования из городского бюджета, а все материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям заказчика.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе объявили тендер на миллионы, чтобы снести нахалстрой. Также мы писали, что одесский суд объявил тендер на охладитель за миллионы гривен.

Одесса тендер Одесская область Новости Одессы собака выгуливание собак
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
