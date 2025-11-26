Тендер на площадку для выгула собак в Одессе

Площадка для собак. Фото иллюстративное: Думская

В Одессе планируют обустроить площадку для выгула собак в сквере "Курсантская лестница" возле ул. На работы горсовет выделил 1,11 млн грн, тендер объявили 21 ноября. Предложения принимают до 2 декабря, а работы продлятся с декабря 2025 по март 2026 года.

Об этом стало известно из системы электронных закупок "Prozorro".

Что построят Заказчиком выступает Управление капитального строительства городского совета. Площадка предусматривает обустройство огражденной территории для выгула собак с необходимым инвентарем и благоустройством. Ожидаемая стоимость работ — 1 111 100 грн. Подрядчик должен завершить работы в течение четырех месяцев, с декабря 2025 по март 2026 года. Все предложения принимают через электронную систему Prozorro до 2 декабря.

Тендер предусматривает проведение работ в соответствии с государственными стандартами без дополнительного финансирования из городского бюджета, а все материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям заказчика.

