АМКУ проверяет Киевскую райадминистрацию Одессы — что не так

Дата публикации 16 ноября 2025 12:12
обновлено: 11:09
АМКУ взялось за администрацию в Одессе из-за конкурса на вывоз мусора
Киевская райадминистрация Одессы. Фото иллюстративное: facebook/org.kra/

Антимонопольный комитет открыл дело о возможном нарушении конкурентного законодательства со стороны Киевской райадминистрации Одессы. Речь идет о самостоятельном изменении условия конкурса на вывоз бытовых отходов.

Об этом сообщили на сайте АМКУ.

В Одессе проверяют райадминистрацию

Известно, что о старте рассмотрения дела в отношении действий Киевской районной администрации Одессы объявило Южное отделение АМКУ. Во время предварительной проверки специалисты заметили, что в конкурсную документацию на определение компании, которая будет вывозить бытовые отходы, добавили лишнее требование.

Требование могло повлиять на прозрачность конкурса

Этого требования нет в действующем законодательстве, а его включение могло повлиять на честную конкуренцию между участниками. Поэтому действия райадминистрации могут иметь признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции. В АМКУ отметили, что специалисты продолжают собирать информацию и проверять все детали, чтобы определить, было ли нарушение на самом деле.

Напомним, в Одессе почти на 34 миллиона гривен сократили зарплатный фонд для работников мэрии. Также мы писали, что суд в Одессе объявил тендер на промышленный чиллер стоимостью более 5 миллионов гривен.

Одесса мусор АМКУ Одесская область Новости Одессы конкурс
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
