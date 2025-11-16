АМКУ взялось за адміністрацію в Одесі через конкурс на вивезення сміття

Київська райадміністрація Одеси. Фото ілюстративне: facebook/org.kra/

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо можливого порушення конкурентного законодавства з боку Київської райадміністрації Одеси. Йдеться про самостійні зміни умови конкурсу на вивезення побутових відходів.

Про це повідомили на сайті АМКУ.

В Одесі перевіряють райадміністрацію

Відомо, що про старт розгляду справи щодо дій Київської районної адміністрації Одеси оголосило Південне відділення АМКУ. Під час попередньої перевірки спеціалісти помітили, що в конкурсну документацію на визначення компанії, яка вивозитиме побутові відходи, додали зайву вимогу.

Вимога могла вплинути на прозорість конкурсу

Цієї вимоги немає в чинному законодавстві, а її включення могло вплинути на чесну конкуренцію між учасниками. Через це дії райадміністрації можуть мати ознаки порушення закону про захист економічної конкуренції. В АМКУ наголосили, що спеціалісти продовжують збирати інформацію та перевіряти всі деталі, щоб визначити, чи було порушення насправді.

Нагадаємо, в Одесі майже на 34 мільйони гривень скоротили зарплатний фонд для працівників мерії. Також ми писали, що суд в Одесі оголосив тендер на промисловий чиллер вартістю понад 5 мільйонів гривень.