Депутат з Одещини "загубив" у декларації Land Cruiser і будинки

Депутат з Одещини "загубив" у декларації Land Cruiser і будинки

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 14:53
Оновлено: 14:48
Депутат з Одещини не задекларував майно на 2,6 млн грн: вирок
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У декларації за 2021 рік депутат з Одещини "забув" про будинки, квартиру, кілька автівок і сотні тисяч гривень доходів. Загальна сума розбіжностей із реальністю склала понад 2,6 млн грн. Суд визнав це умисним недостовірним декларуванням і призначив обранцю штраф та заборону обіймати посади.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Депутат "забув" про статки

З матеріалів слідства відомо, що депутат Любашівської селищної ради Подільського району Одеської області подав щорічну декларацію за 2021 рік лише 29 січня 2024 року через реєстр НАЗК. Формально — усе за законом, але вміст документа виявився значно "скромнішим", ніж реальні статки родини посадовця.

Під час перевірки НАЗК встановило, що в розділі "Об’єкти нерухомості" обранець не вказав реальну вартість житлового будинку площею 163,5 кв. м, оформленого на нього і ще одну особу, "заплутався" в площі й вартості будинку дружини в селищі та квартири у місті.

Не менш загадково виглядає і автопарк. У декларації не з’явилися Hyundai Sonata 2014 року, куплена за 180 тис. грн, Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску вартістю 1,2 млн грн, старенький ВАЗ 21061, який офіційно належить депутату ще з 2004 року.

У розділі про доходи депутат не згадав і про гроші від продажу гаража, 570 тис. грн, отримані за продаж іншого позашляховика — Toyota Land Cruiser 150, частину зарплат від двох фірм та відсотки з рахунку в банку.

Яке покарання винесли депутату

Загалом НАЗК нарахувало недостовірних відомостей на 2 604 973,20 грн. У підсумку депутата визнали винним за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, якщо сума розбіжностей перевищує 750 прожиткових мінімумів. Суд призначив йому штраф 68 000 грн та заборону обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

Нагадаємо, в Одесі заступник міського голови Павло Вугельман залишив посаду. Також ми писали, що головою Департаменту фінансів Одеської міськради тимчасово стала Галина Савченко.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
