Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Стало відомо хто відповідатиме за фінанси Одеської мерії

Стало відомо хто відповідатиме за фінанси Одеської мерії

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:38
Оновлено: 13:39
Призначення у департаменті фінансів Одеси — заміна керівника
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Головою Департаменту фінансів Одеської міськради тимчасово стала Галина Савченко. Раніше вона обіймала посаду заступника директора цього департаменту. Відповідне рішення було ухвалено після звільнення Андрія Зарицького, який залишив посаду за згодою сторін.

Про це стало відомо з рішення в. о. міського голови Ігоря Коваля.

Реклама
Читайте також:

Хто очолив департамент фінансів

Відповідно до розпорядження, виконання обов’язків директора департаменту фінансів Одеської міськради покладено на заступницю керівника — Галину Валеріївну Савченко. Вона обійматиме цю посаду з 4 листопада 2025 року тимчасово, до проведення конкурсу та призначення нового керівника.

Рішення ухвалено після звільнення Андрія Зарицького, який виконував обов’язки директора. Його звільнили 3 листопада за угодою сторін. Бухгалтерії доручили провести з ним повний розрахунок відповідно до законодавства.

Що відомо про Галину Савченко

Згідно з річною декларацією за 2024 рік, Савченко має земельну ділянку площею 20 000 м², придбану у 2020 році. Вона користується квартирою площею 62,4 м², власницею якої є Людмила Соболь.

За рік Савченко отримала 712 212 гривень зарплати, 14 908 гривень доходу від оренди майна та має 5 000 гривень грошових активів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у керівника Одеси з'явився новий заступник — Володимир Домніцак. Також ми писали, що звільнилася Директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси керівники департамент
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації