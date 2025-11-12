Призначення у департаменті фінансів Одеси — заміна керівника

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Головою Департаменту фінансів Одеської міськради тимчасово стала Галина Савченко. Раніше вона обіймала посаду заступника директора цього департаменту. Відповідне рішення було ухвалено після звільнення Андрія Зарицького, який залишив посаду за згодою сторін.

Про це стало відомо з рішення в. о. міського голови Ігоря Коваля.

Хто очолив департамент фінансів

Відповідно до розпорядження, виконання обов’язків директора департаменту фінансів Одеської міськради покладено на заступницю керівника — Галину Валеріївну Савченко. Вона обійматиме цю посаду з 4 листопада 2025 року тимчасово, до проведення конкурсу та призначення нового керівника.

Рішення ухвалено після звільнення Андрія Зарицького, який виконував обов’язки директора. Його звільнили 3 листопада за угодою сторін. Бухгалтерії доручили провести з ним повний розрахунок відповідно до законодавства.

Що відомо про Галину Савченко

Згідно з річною декларацією за 2024 рік, Савченко має земельну ділянку площею 20 000 м², придбану у 2020 році. Вона користується квартирою площею 62,4 м², власницею якої є Людмила Соболь.

За рік Савченко отримала 712 212 гривень зарплати, 14 908 гривень доходу від оренди майна та має 5 000 гривень грошових активів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у керівника Одеси з'явився новий заступник — Володимир Домніцак. Також ми писали, що звільнилася Директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич.