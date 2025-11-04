Позов до суду щодо повноважень Одеської міськради

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

До Одеського окружного адмінсуду подано позов із вимогою позбавити міську раду всіх повноважень. Позивач вважає, що після створення міської військово-цивільної адміністрації усі функції управління мали перейти до неї. Якщо суд задовольнить позов, діяльність міськради може бути повністю паралізована.

Про це Новини.LIVE дізналися з Судової влади України.

Зупинка роботи міськради

28 жовтня 2025 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов під номером 420/36509/25. Його подав чоловік на ім’я Олександр Несторенко. У заяві йдеться про вимогу визнати відсутність повноважень у Одеської міськради, її депутатів, комісій, фракцій та депутатських груп. Позивач посилається на указ Президента від 15 жовтня 2025 року №879/2025, яким створено Одеську міську військово-цивільну адміністрацію. На його думку, саме ця структура мала б виконувати всі функції місцевого самоврядування, але міськрада продовжує ухвалювати рішення й проводити сесії.

Якщо суд задовольнить вимоги, це поставить під сумнів легітимність усіх рішень міськради — від бюджету до розподілу землі та призначень у комунальних підприємствах. Фактично це може заблокувати роботу органів міського управління. Наразі невідомо, коли суд приступить до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, ми повідомляли з Одеської міської ради звільнили двох посадовців. Також ми писали, що депутати ліквідували муніципальну варту Одеси.