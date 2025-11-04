Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесский горсовет подали в суд — какие требования

На Одесский горсовет подали в суд — какие требования

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 19:05
обновлено: 16:27
Иск в суд относительно полномочий Одесского горсовета
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одесский окружной админсуд подан иск с требованием лишить городской совет всех полномочий. Истец считает, что после создания городской военно-гражданской администрации все функции управления должны были перейти к ней. Если суд удовлетворит иск, деятельность горсовета может быть полностью парализована.

Об этом Новини.LIVE узнали из Судебной власти Украины.

Реклама
Читайте также:

Остановка работы горсовета

28 октября 2025 года в Одесский окружной административный суд поступил иск под номером 420/36509/25. Его подал мужчина по имени Александр Несторенко. В заявлении говорится о требовании признать отсутствие полномочий у Одесского горсовета, его депутатов, комиссий, фракций и депутатских групп. Истец ссылается на указ Президента от 15 октября 2025 года №879/2025, которым создана Одесская городская военно-гражданская администрация. По его мнению, именно эта структура должна была бы выполнять все функции местного самоуправления, но горсовет продолжает принимать решения и проводить сессии.

Если суд удовлетворит требования, это поставит под сомнение легитимность всех решений горсовета — от бюджета до распределения земли и назначений в коммунальных предприятиях. Фактически это может заблокировать работу органов городского управления. Пока неизвестно, когда суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Напомним, мы сообщали из Одесского городского совета, уволили двух должностных лиц. Также мы писали, что депутаты ликвидировали муниципальный караул Одессы.

Одесса суд Одесская область городской совет Новости Одессы полномочия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации