Иск в суд относительно полномочий Одесского горсовета

В Одесский окружной админсуд подан иск с требованием лишить городской совет всех полномочий. Истец считает, что после создания городской военно-гражданской администрации все функции управления должны были перейти к ней. Если суд удовлетворит иск, деятельность горсовета может быть полностью парализована.

Об этом Новини.LIVE узнали из Судебной власти Украины.

Остановка работы горсовета

28 октября 2025 года в Одесский окружной административный суд поступил иск под номером 420/36509/25. Его подал мужчина по имени Александр Несторенко. В заявлении говорится о требовании признать отсутствие полномочий у Одесского горсовета, его депутатов, комиссий, фракций и депутатских групп. Истец ссылается на указ Президента от 15 октября 2025 года №879/2025, которым создана Одесская городская военно-гражданская администрация. По его мнению, именно эта структура должна была бы выполнять все функции местного самоуправления, но горсовет продолжает принимать решения и проводить сессии.

Если суд удовлетворит требования, это поставит под сомнение легитимность всех решений горсовета — от бюджета до распределения земли и назначений в коммунальных предприятиях. Фактически это может заблокировать работу органов городского управления. Пока неизвестно, когда суд приступит к рассмотрению дела по существу.

