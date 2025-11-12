Назначение в департаменте финансов Одессы - замена руководителя

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Главой Департамента финансов Одесского горсовета временно стала Галина Савченко. Ранее она занимала должность заместителя директора этого департамента. Соответствующее решение было принято после увольнения Андрея Зарыцкого, который покинул должность по обоюдному согласию сторон.

Об этом стало известно из решения и. о. городского головы Игоря Коваля.

Кто возглавил департамент финансов

Согласно распоряжению, исполнение обязанностей директора департамента финансов Одесского горсовета возложено на заместителя руководителя — Галину Валерьевну Савченко. Она будет занимать эту должность с 4 ноября 2025 года временно, до проведения конкурса и назначения нового руководителя.

Решение принято после увольнения Андрея Зарицкого, который исполнял обязанности директора. Его уволили 3 ноября по соглашению сторон. Бухгалтерии поручили провести с ним полный расчет в соответствии с законодательством.

Что известно о Галине Савченко

Согласно годовой декларации за 2024 год, Савченко имеет земельный участок площадью 20 000 м², приобретенный в 2020 году. Она пользуется квартирой площадью 62,4 м², владелицей которой является Людмила Соболь.

За год Савченко получила 712 212 гривен зарплаты, 14 908 гривен дохода от аренды имущества и имеет 5 000 гривен денежных активов.

