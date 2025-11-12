Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стало известно кто будет отвечать за финансы Одесской мэрии

Стало известно кто будет отвечать за финансы Одесской мэрии

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 13:38
обновлено: 13:39
Назначение в департаменте финансов Одессы - замена руководителя
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Главой Департамента финансов Одесского горсовета временно стала Галина Савченко. Ранее она занимала должность заместителя директора этого департамента. Соответствующее решение было принято после увольнения Андрея Зарыцкого, который покинул должность по обоюдному согласию сторон.

Об этом стало известно из решения и. о. городского головы Игоря Коваля.

Реклама
Читайте также:

Кто возглавил департамент финансов

Согласно распоряжению, исполнение обязанностей директора департамента финансов Одесского горсовета возложено на заместителя руководителя — Галину Валерьевну Савченко. Она будет занимать эту должность с 4 ноября 2025 года временно, до проведения конкурса и назначения нового руководителя.

Решение принято после увольнения Андрея Зарицкого, который исполнял обязанности директора. Его уволили 3 ноября по соглашению сторон. Бухгалтерии поручили провести с ним полный расчет в соответствии с законодательством.

Что известно о Галине Савченко

Согласно годовой декларации за 2024 год, Савченко имеет земельный участок площадью 20 000 м², приобретенный в 2020 году. Она пользуется квартирой площадью 62,4 м², владелицей которой является Людмила Соболь.

За год Савченко получила 712 212 гривен зарплаты, 14 908 гривен дохода от аренды имущества и имеет 5 000 гривен денежных активов.

Напомним, мы сообщали, что у руководителя Одессы появился новый заместитель — Владимир Домницак. Также мы писали, что уволилась директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Одесса Одесская область городской совет Новости Одессы руководители департамент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации