Депутат с Одесчины "потерял" в декларации Land Cruiser и дома

Дата публикации 15 ноября 2025 14:53
обновлено: 14:48
Депутат из Одесской области не задекларировал имущество на 2,6 млн грн: приговор
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В декларации за 2021 год депутат из Одесской области "забыл" о домах, квартире, нескольких автомобилях и сотнях тысяч гривен доходов. Общая сумма расхождений с реальностью составила более 2,6 млн грн. Суд признал это умышленным недостоверным декларированием и назначил избраннику штраф и запрет занимать должности.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Депутат "забыл" о состоянии

Из материалов следствия известно, что депутат Любашевского поселкового совета Подольского района Одесской области подал ежегодную декларацию за 2021 год только 29 января 2024 года через реестр НАПК. Формально — все по закону, но содержание документа оказалось значительно "скромнее", чем реальное состояние семьи чиновника.

Во время проверки НАПК установило, что в разделе "Объекты недвижимости" избранник не указал реальную стоимость жилого дома площадью 163,5 кв. м, оформленного на него и еще одного человека, "запутался" в площади и стоимости дома жены в поселке и квартиры в городе.

Не менее загадочно выглядит и автопарк. В декларации не появились Hyundai Sonata 2014 года, купленная за 180 тыс. грн, Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска стоимостью 1,2 млн грн, старенький ВАЗ 21061, который официально принадлежит депутату еще с 2004 года.

В разделе о доходах депутат не упомянул и о деньгах от продажи гаража, 570 тыс. грн, полученные за продажу другого внедорожника — Toyota Land Cruiser 150, часть зарплат от двух фирм и проценты со счета в банке.

Какое наказание вынесли депутату

В общем НАПК насчитало недостоверных сведений на 2 604 973,20 грн. В итоге депутата признали виновным по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, если сумма расхождений превышает 750 прожиточных минимумов. Суд назначил ему штраф 68 000 грн и запрет занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Напомним, в Одессе заместитель городского головы Павел Вугельман покинул должность. Также мы писали, что главой Департамента финансов Одесского горсовета временно стала Галина Савченко.

декларация Одесса НАПК Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
