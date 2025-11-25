Снос незаконного здания в Одессе за 3,5 млн гривен

Нахалбуд, который планируют снести. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

В Одессе городские власти планируют снести незаконно построенное здание на проспекте Небесной Сотни. Демонтаж оценивают почти в 3,5 миллиона гривен. Работы должны завершить до конца 2025 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Детали тендера

В Одессе объявили тендер на снос самовольного объекта по адресу проспект Небесной Сотни, 75/1 — это нежилое сооружение, которое принадлежит компании "Люкс-КВ". Стоимость работ — 3 473 384 гривны. Суды еще в 2023 году обязали владельца ликвидировать здание: речь идет о 140,8 м² земли и самовольной постройке площадью 197,5 м². И это почти пять лет тянется из-за отсутствия документов на землю и разрешительных бумаг.

Решение о демонтаже приняли: финансировать его будут из городского бюджета. До конца 2025 года власти планируют полностью освободить участок от сооружения. После этого город намерен взыскать расходы с компании-владелицы через суд.

