Україна
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Одеса Щоб знести нахаббуд в Одесі витратять 3,5 млн. грн. — деталі

Щоб знести нахаббуд в Одесі витратять 3,5 млн. грн. — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:15
Оновлено: 12:02
Знесення незаконної будівлі в Одесі за 3,5 млн гривень
Нахаббуд, який планують знести. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі міська влада планує знести незаконно побудовану будівлю на проспекті Небесної Сотні. Демонтаж оцінюють майже в 3,5 мільйона гривень. Роботи мають завершити до кінця 2025 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.

Деталі тендеру

В Одесі оголосили тендер на знесення самочинного об’єкта за адресою проспект Небесної Сотні, 75/1 — це нежитлова споруда, яка належить компанії "Люкс-КВ". Вартість робіт — 3 473 384 гривні. Суди ще в 2023 році зобов’язали власника ліквідувати будівлю: йдеться про 140,8 м² землі та самовільну споруду площею 197,5 м². І це майже п’ять років тягнеться через відсутність документів на землю та дозвільних паперів.

Рішення про демонтаж ухвалили: фінансуватимуть його з міського бюджету. До кінця 2025 року влада планує повністю звільнити ділянку від споруди. Після цього місто має намір стягнути витрати з компанії-власниці через суд.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одеський суд оголосив тендер на охолоджувач за мільйони гривень. Також ми писали, що на Одещині оголосили тендер на відновлення будинку після обстрілу.

Одеса тендер знесення ProZorro Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
