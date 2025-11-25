Знесення незаконної будівлі в Одесі за 3,5 млн гривень

Щоб знести нахаббуд в Одесі витратять 3,5 млн. грн. — деталі
В Одесі міська влада планує знести незаконно побудовану будівлю на проспекті Небесної Сотні. Демонтаж оцінюють майже в 3,5 мільйона гривень. Роботи мають завершити до кінця 2025 року.
Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
В Одесі оголосили тендер на знесення самочинного об’єкта за адресою проспект Небесної Сотні, 75/1 — це нежитлова споруда, яка належить компанії "Люкс-КВ". Вартість робіт — 3 473 384 гривні. Суди ще в 2023 році зобов’язали власника ліквідувати будівлю: йдеться про 140,8 м² землі та самовільну споруду площею 197,5 м². І це майже п’ять років тягнеться через відсутність документів на землю та дозвільних паперів.
Рішення про демонтаж ухвалили: фінансуватимуть його з міського бюджету. До кінця 2025 року влада планує повністю звільнити ділянку від споруди. Після цього місто має намір стягнути витрати з компанії-власниці через суд.
