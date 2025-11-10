В Ізмаїлі капремонт двоповерхового будинку після обстрілів

Будинок, який планують відновити на Одещині. Фото: Антоніна Лубченко/Інтент

В Ізмаїлі оголосили тендер на капітальний ремонт двоповерхового будинку на вул. Придунайській, 111, який постраждав під час обстрілів. На відновлення восьми квартир виділили понад 36 мільйонів гривень. Будинок наразі непридатний для проживання, усі мешканці відселені, а ремонтні роботи раніше не проводилися.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про ремонт будинку в Ізмаїлі. Фото скриншот із Prozorro

Деталі тендеру

За даними технічної документації, у будинку всього 8 квартир: чотири трикімнатні та чотири двокімнатні. Капітальний ремонт охоплює двоповерхову будівлю площею 475,3 м3 в якій розташовано вісім квартир. Для проведення капремонту доведеться демонтувати частину конструкцій (до 40—80%) та посилити несучі елементи. Фактично будинок будуть відновлювати майже з нуля.

Згідно з технічним описом тендеру, підрядник має виконати такі роботи:

демонтаж пошкоджених елементів будівлі та посилення несучих конструкцій;

відновлення всіх квартир із заміною комунікацій, встановленням нових вікон і дверей, модернізацією систем опалення, водопостачання та електропостачання;

ремонт загальних приміщень, фасаду, покрівлі та під’їздів;

виконання робіт відповідно до сучасних стандартів енергозбереження та пожежної безпеки.

Очікувана вартість робіт — 36 332 344 грн із ПДВ. Срок завершення робіт у тендерній документації — 30 листопада 2028 року. Управління ЖКГ Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на відкриті торги до 22 листопада. Роботи проводитимуться за сучасними технологіями з посиленням конструкцій і повною модернізацією житлового простору.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині Біляївська міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт внутрішніх електромереж із встановленням сонячної станції.