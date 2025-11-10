В Измаиле капремонт двухэтажного дома после обстрелов

Дом, который планируют восстановить в Одесской области. Фото: Антонина Лубченко/Интент

В Измаиле объявили тендер на капитальный ремонт двухэтажного дома на ул. Придунайской, 111, который пострадал во время обстрелов. На восстановление восьми квартир выделили более 36 миллионов гривен. Дом пока непригоден для проживания, все жители отселены, а ремонтные работы ранее не проводились.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Объявление о ремонте дома в Измаиле. Фото скриншот из Prozorro

Детали тендера

По данным технической документации, в доме всего 8 квартир: четыре трехкомнатные и четыре двухкомнатные. Капитальный ремонт охватывает двухэтажное здание площадью 475,3 м3 в котором расположено восемь квартир. Для проведения капремонта придется демонтировать часть конструкций (до 40—80%) и усилить несущие элементы. Фактически дом будут восстанавливать почти с нуля.

Согласно техническому описанию тендера, подрядчик должен выполнить следующие работы:

демонтаж поврежденных элементов здания и усиление несущих конструкций;

восстановление всех квартир с заменой коммуникаций, установкой новых окон и дверей, модернизацией систем отопления, водоснабжения и электроснабжения;

ремонт общих помещений, фасада, кровли и подъездов;

выполнение работ в соответствии с современными стандартами энергосбережения и пожарной безопасности.

Ожидаемая стоимость работ — 36 332 344 грн с НДС. Срок завершения работ в тендерной документации — 30 ноября 2028 года. Управление ЖКХ Измаильского городского совета объявило тендер на открытые торги до 22 ноября. Работы будут проводиться по современным технологиям с усилением конструкций и полной модернизацией жилого пространства.

