Ремонт зливового колектора Одеси на 358 млн грн

В Одесі оголосили два великі тендери на реконструкцію аварійних ділянок головного зливового колектора. Загальна сума — понад 357 млн грн. Роботи охоплюють трасу від буферного ставка до вулиць Балківської та Щоголєва. Також запланували проєкт для нової зливової каналізації на Промисловій.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Мільйонні тендери

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 26 листопада 2025 року оголосило тендер на реконструкцію аварійної ділянки зливового колектора від "буферного ставка" до вулиці Щоголєва. Очікувана вартість робіт — 131 503 900 грн. Кінцевий термін виконання — 31 грудня 2026 року. Одночасно запустили другий тендер на відновлення колектора від вул. Балківської ("Глухий міст") через вулицю Щоголєва до вулиці Отамана Чепіги. Очікувана вартість — 226 204 200 грн. Термін завершення — також до 31 грудня 2026 року.

Разом це майже 358 мільйонів гривень для очищення і ремонту головного зливового колектора міста. Роботи передбачають не просто латання — йдеться про повну заміну аварійних ділянок: виймання старих труб, укладання нових монолітних колекторів, відновлення колодязів, лотків, реконструкцію зливової системи.

Крім того, УКС оголосило тендер на розробку проєктної документації для облаштування зливової каналізації на вулиці Промисловій. Для проєкту передбачено бюджет 4 263 800 гривень, завершити розробку планують до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі витратять мільйони на місце для вигулу собак. Також ми писали, що в Одесі за 3,5 млн гривень знесуть нахаббуд.