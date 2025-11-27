Видео
Україна
Главная Одесса В Одессе возьмутся за ремонт ливневой — объявлены первые тендеры

В Одессе возьмутся за ремонт ливневой — объявлены первые тендеры

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 10:54
Ремонт ливневого коллектора Одессы на 358 млн грн
Коммунальщик расчищает ливневую систему. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

В Одессе объявили два крупных тендера на реконструкцию аварийных участков главного ливневого коллектора. Общая сумма — более 357 млн грн. Работы охватывают трассу от буферного пруда до улиц Балковской и Щоголева. Также запланировали проект для новой ливневой канализации на Промышленной.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Миллионные тендеры

Управление капитального строительства Одесского городского совета 26 ноября 2025 года объявило тендер на реконструкцию аварийного участка ливневого коллектора от "буферного пруда" до улицы Щоголева. Ожидаемая стоимость работ — 131 503 900 грн. Конечный срок выполнения — 31 декабря 2026 года. Одновременно запустили второй тендер на восстановление коллектора от ул. Балковской ("Глухой мост") через улицу Щоголева до улицы Атамана Чепиги. Ожидаемая стоимость — 226 204 200 грн. Срок завершения — также до 31 декабря 2026 года.

Итого это почти 358 миллионов гривен для очистки и ремонта главного ливневого коллектора города. Работы предусматривают не просто латание — речь идет о полной замене аварийных участков: выемка старых труб, укладка новых монолитных коллекторов, восстановление колодцев, лотков, реконструкция ливневой системы.

Кроме того, УКС объявило тендер на разработку проектной документации для обустройства ливневой канализации на улице Промышленной. Для проекта предусмотрен бюджет 4 263 800 гривен, завершить разработку планируют до 30 апреля 2026 года.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе потратят миллионы на место для выгула собак. Также мы писали, что в Одессе за 3,5 млн гривен снесут нахалбуд.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
