Еще 9 миллионов на спуск Блажко в Одессе — новый тендер

Еще 9 миллионов на спуск Блажко в Одессе — новый тендер

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 10:29
Ремонт дренажа спуска Маринеско в Одессе - стоимость и подрядчик
Спуск Виталия Блажко. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одессе начали очередной этап обновления дренажной системы на спуске Виталия Блажко. Город планирует потратить на работы почти девять миллионов гривен. Подряд получила компания, которая уже много лет занимает лидерские позиции в городских тендерах. Проект охватывает большое инженерное строительство с использованием современных технологий.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Условия тендера

Управление капитального строительства горсовета объявило старт нового этапа работ на спуске Виталия Блажка. По данным государственной площадки Prozorro, ожидаемая стоимость обновления дренажной системы составляет 8,86 миллиона гривен. Победителем тендера стала компания "Ростдорстрой". Фирма регулярно получает крупные подряды в Одессе и остается одним из главных исполнителей городских инфраструктурных работ. В 2019 году компания изменила структуру собственности, выведя из числа совладельцев Александра Жукова, связанного с российским бизнесом. Сейчас официальным владельцем значится депутат горсовета Юрий Шумахер.

Проект предусматривает широкое обновление спуска. Запланировано возвести монолитную железобетонную эстакаду под трамвайные пути, обустроить фундаментные плиты и провести гидроизоляцию. Также должны уложить новые трамвайные пути, различные типы дорожного покрытия и тротуары с тактильной плиткой. Отдельно предусмотрено строительство автомобильной дороги с новым покрытием и парковочными карманами. Город установит барьерные ограждения, обновит дорожную разметку, демонтирует и смонтирует элементы контактной сети и перенесет кабели.

Основная часть работ касается дренажной системы: прокладка перфорированных труб, установка колодцев, укладка песчаных оснований и монтаж насосного оборудования. Подрядчики планируют применить бурение скважин до 24 метров и многослойные трубопроводы.

Прошлые ремонты

Первую масштабную реконструкцию спуска Виталия Блажко провели в 2019–2020 годах: тогда подрядчиком выступала компания "Ростдорстрой", а стоимость работ составила около 72 миллионов гривен. Уже через два года на участке начали появляться проблемы — проседание грунта, трещины в покрытии и перекосы трамвайных путей. В 2022–2023 годах мэрия заказывала обследования, чтобы выяснить причины смещения грунтов и проверить состояние дренажной системы. Из-за выявленных нарушений в 2024–2025 годах город снова объявил тендер на комплексные работы по укреплению склона и обустройству новой дренажной системы, после чего часть спуска частично перекрывали для раскопок, ремонта рельсов и стабилизации основания дороги.

Что известно о компании

Компания "Ростдорстрой" на протяжении многих лет остаётся одним из главных подрядчиков Одесского горсовета. Она регулярно выигрывает крупные тендеры на ремонт дорог, развязок и инфраструктуры, часто — без конкуренции или с минимальным числом участников. Владельцем фирмы является Юрий Шумахер — депутат горсовета и представитель политической силы Геннадия Труханова, что не раз вызывало подозрения в близости компании к действующей власти. Несмотря на критику и скандалы, компания продолжает получать крупнейшие бюджетные подряды в Одессе.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе планируют отремонтировали ливневую систему. Также мы писали о том, что в Одессе объявили миллионный тендер на строительство места для выгула собак.

Одесса ремонт тендер деньги Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
