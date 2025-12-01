Тендер на реставрацію будинку Кітовера в Одесі — 58,6 млн грн

Будинок, який планують відреставрувати в Одесі. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі розпочали підготовку до масштабного відновлення історичної будівлі на вулиці Святослава Караванського. Міське управління капітального будівництва оголосило тендер на проведення повної реставрації за бюджетом понад 58 мільйонів гривень. Роботи охоплюють оновлення фасаду, покрівлі та внутрішніх приміщень.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Що планують зробити

Тендер стосується будинку Кітовера — двоповерхової пам’ятки архітектури, зведеної у першій половині XIX століття та офіційно взятої під охорону у 2008 році. Документація передбачає широкий спектр робіт: від відновлення фасаду й покрівлі до демонтажу старих конструкцій і зміцнення стін металевим каркасом. Також оновлять ліпний декор, виконають ґрунтування й фарбування поверхонь. Очікувана вартість робіт становить 58,6 млн грн, а забезпечення тендерної пропозиції — 200 тис. грн. Прийом заявок триває до 6 грудня, а аукціон призначений на 8 грудня.

У проєкті передбачено:

прокладання нових електромереж та водопроводу;

встановлення вентиляції, кондиціонування та пожежогасіння;

облаштування ліфта вантажопідйомністю 160 кг з двома зупинками;

повне оновлення приміщень адміністративного призначення.

Завершити реставрацію мають до кінця наступного року. Замовник — Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

