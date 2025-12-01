Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На реставрацію будинку в Одесі витратять 58 млн. — деталі тендера

На реставрацію будинку в Одесі витратять 58 млн. — деталі тендера

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 18:17
Тендер на реставрацію будинку Кітовера в Одесі — 58,6 млн грн
Будинок, який планують відреставрувати в Одесі. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі розпочали підготовку до масштабного відновлення історичної будівлі на вулиці Святослава Караванського. Міське управління капітального будівництва оголосило тендер на проведення повної реставрації за бюджетом понад 58 мільйонів гривень. Роботи охоплюють оновлення фасаду, покрівлі та внутрішніх приміщень.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Що планують зробити

Тендер стосується будинку Кітовера — двоповерхової пам’ятки архітектури, зведеної у першій половині XIX століття та офіційно взятої під охорону у 2008 році. Документація передбачає широкий спектр робіт: від відновлення фасаду й покрівлі до демонтажу старих конструкцій і зміцнення стін металевим каркасом. Також оновлять ліпний декор, виконають ґрунтування й фарбування поверхонь. Очікувана вартість робіт становить 58,6 млн грн, а забезпечення тендерної пропозиції — 200 тис. грн. Прийом заявок триває до 6 грудня, а аукціон призначений на 8 грудня.

У проєкті передбачено:

  • прокладання нових електромереж та водопроводу;
  • встановлення вентиляції, кондиціонування та пожежогасіння;
  • облаштування ліфта вантажопідйомністю 160 кг з двома зупинками;
  • повне оновлення приміщень адміністративного призначення.

Завершити реставрацію мають до кінця наступного року. Замовник — Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на ремонт дренажної системи на узвозі Блажка в Одесі виділять ще 9 мільйонів. Також ми писали про те, що в одному із парків Одеси висадять серце з тюльпанів.

Одеса тендер ProZorro Одеська область реставрація Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації