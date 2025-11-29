Тюльпанове серце з 3 700 квітів: Одеса готується до весни

Клумба на якій висадять тюльпани. Фото: ОМР

Навесні один із парків Одеси прикрасить незвична квіткова інсталяція — велике серце у кольорах прапора міста. На новій клумбі вже висадили тисячі тюльпанів, подарованих місту Посольством України в Нідерландах.

Про це у суботу, 29 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Стамбульський парк цієї весни отримає яскравий акцент — клумбу у формі великого серця, яку висадили працівники КП "Міськзелентрест". На ній уже розташували близько 3 700 цибулин тюльпанів, що зацвітуть у кольорах одеського прапора. Квітковий подарунок місто отримало від Посольства України в Нідерландах.

Нові тюльпанові візерунки по всьому місту

Окрім Стамбульського парку, тюльпани також з’являться біля будівлі Одеської ОВА на проспекті Шевченка — там висадили ще близько 3 тисяч квітів. Озеленення продовжується й в інших зонах міста: лише в парку Шевченка комунальники вже висадили 10 200 цибулин.

Весняні клумби готують і для центральних локацій Одеси — територій біля адміністрацій, площі Десятого квітня, а також парків і скверів.

