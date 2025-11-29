Тюльпанное сердце из 3 700 цветов: Одесса готовится к весне

Клумба на которой высадят тюльпаны. Фото: ОМР

Весной один из парков Одессы украсит необычная цветочная инсталляция — большое сердце в цветах флага города. На новой клумбе уже высадили тысячи тюльпанов, подаренных городу Посольством Украины в Нидерландах.

Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Стамбульский парк этой весной получит яркий акцент — клумбу в форме большого сердца, которую высадили работники КП "Горзелентрест". На ней уже расположили около 3 700 луковиц тюльпанов, которые зацветут в цветах одесского флага. Цветочный подарок город получил от Посольства Украины в Нидерландах.

Новые тюльпанные узоры по всему городу

Кроме Стамбульского парка, тюльпаны также появятся у здания Одесской ОГА на проспекте Шевченко — там высадили еще около 3 тысяч цветов. Озеленение продолжается и в других зонах города: только в парке Шевченко коммунальщики уже высадили 10 200 луковиц.

Весенние клумбы готовят и для центральных локаций Одессы — территорий возле администраций, площади Десятого апреля, а также парков и скверов.

Весенние клумбы готовят и для центральных локаций Одессы — территорий возле администраций, площади Десятого апреля, а также парков и скверов.