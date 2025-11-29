Видео
В одесском парке появится цветочное сердце из тюльпанов — когда

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 14:26
Тюльпанное сердце из 3 700 цветов: Одесса готовится к весне
Клумба на которой высадят тюльпаны. Фото: ОМР

Весной один из парков Одессы украсит необычная цветочная инсталляция — большое сердце в цветах флага города. На новой клумбе уже высадили тысячи тюльпанов, подаренных городу Посольством Украины в Нидерландах.

Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Коммунальщики создали новую весеннюю локацию в Одессе

Стамбульский парк этой весной получит яркий акцент — клумбу в форме большого сердца, которую высадили работники КП "Горзелентрест". На ней уже расположили около 3 700 луковиц тюльпанов, которые зацветут в цветах одесского флага. Цветочный подарок город получил от Посольства Украины в Нидерландах.

Новые тюльпанные узоры по всему городу

Кроме Стамбульского парка, тюльпаны также появятся у здания Одесской ОГА на проспекте Шевченко — там высадили еще около 3 тысяч цветов. Озеленение продолжается и в других зонах города: только в парке Шевченко коммунальщики уже высадили 10 200 луковиц.

Весенние клумбы готовят и для центральных локаций Одессы — территорий возле администраций, площади Десятого апреля, а также парков и скверов.

Напомним, в Одессе начали очередной этап обновления дренажной системы на спуске Виталия Блажко. Также мы писали, что в Одессе объявили два крупных тендера на реконструкцию аварийных участков главного ливневого коллектора.

Одесса Одесская область цветы Новости Одессы тюльпаны клумба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
