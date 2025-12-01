Тендер на реставрацию дома Китовера в Одессе - 58,6 млн грн

Дом, который планируют отреставрировать в Одессе. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе начали подготовку к масштабному восстановлению исторического здания на улице Святослава Караванского. Городское управление капитального строительства объявило тендер на проведение полной реставрации по бюджету более 58 миллионов гривен. Работы охватывают обновление фасада, кровли и внутренних помещений.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Что планируют сделать

Тендер касается дома Китовера — двухэтажного памятника архитектуры, возведенного в первой половине XIX века и официально взятого под охрану в 2008 году. Документация предусматривает широкий спектр работ: от восстановления фасада и кровли до демонтажа старых конструкций и укрепления стен металлическим каркасом. Также обновят лепной декор, выполнят грунтование и покраску поверхностей. Ожидаемая стоимость работ составляет 58,6 млн грн, а обеспечение тендерного предложения — 200 тыс. грн. Прием заявок продолжается до 6 декабря, а аукцион назначен на 8 декабря.

В проекте предусмотрено:

прокладка новых электросетей и водопровода;

установка вентиляции, кондиционирования и пожаротушения;

обустройство лифта грузоподъемностью 160 кг с двумя остановками;

полное обновление помещений административного назначения.

Завершить реставрацию должны до конца следующего года. Заказчик — Управление капитального строительства Одесского городского совета.

