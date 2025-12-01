Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На реставрацию дома в Одессе потратят 58 млн. — детали тендера

На реставрацию дома в Одессе потратят 58 млн. — детали тендера

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 18:17
Тендер на реставрацию дома Китовера в Одессе - 58,6 млн грн
Дом, который планируют отреставрировать в Одессе. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе начали подготовку к масштабному восстановлению исторического здания на улице Святослава Караванского. Городское управление капитального строительства объявило тендер на проведение полной реставрации по бюджету более 58 миллионов гривен. Работы охватывают обновление фасада, кровли и внутренних помещений.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Реклама
Читайте также:

Что планируют сделать

Тендер касается дома Китовера — двухэтажного памятника архитектуры, возведенного в первой половине XIX века и официально взятого под охрану в 2008 году. Документация предусматривает широкий спектр работ: от восстановления фасада и кровли до демонтажа старых конструкций и укрепления стен металлическим каркасом. Также обновят лепной декор, выполнят грунтование и покраску поверхностей. Ожидаемая стоимость работ составляет 58,6 млн грн, а обеспечение тендерного предложения — 200 тыс. грн. Прием заявок продолжается до 6 декабря, а аукцион назначен на 8 декабря.

В проекте предусмотрено:

  • прокладка новых электросетей и водопровода;
  • установка вентиляции, кондиционирования и пожаротушения;
  • обустройство лифта грузоподъемностью 160 кг с двумя остановками;
  • полное обновление помещений административного назначения.

Завершить реставрацию должны до конца следующего года. Заказчик — Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Напомним, мы сообщали, что на ремонт дренажной системы на спуске Блажко в Одессе выделят еще 9 миллионов. Также мы писали о том, что в одном из парков Одессы высадят сердце из тюльпанов.

Одесса тендер ProZorro Одесская область реставрация Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации