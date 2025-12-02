Відео
Головна Одеса Трасу з Миколаєва до Одеси відремонтують — ціна тендеру

Трасу з Миколаєва до Одеси відремонтують — ціна тендеру

Дата публікації: 2 грудня 2025 12:51
Оголошено ремонт траси Р–55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг на 1,2 млрд грн
Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області

На Миколаївщині оголошено масштабний тендер на ремонт траси Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Планують витратити понад 1,2 мільярда гривень. Роботи охоплять кілька ділянок і включатимуть нове покриття, блоки безпеки та оновлення конструкцій. Уже розпочато пошук підрядника.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Що відомо про тендер

Замовник — Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області, опублікував у системі закупівель пропозицію щодо ремонту траси Р-55. Очікувана вартість робіт — 1 216 610 860 грн. Мова йде про відновлення 11,6 км державної дороги між Одесою, Вознесенськом та Новим Бугом. Очікується, що підрядника оберуть до 10 грудня 2025 року, а усі роботи мають завершити до 31 жовтня 2027 року.

За планом, на ділянці проведуть: холодне фрезерування старого асфальтобетону, укладання нової цементобетонної або бетонної поверхні, облаштування основи з щебенево-піщаної суміші або ґрунту з цементом, монтаж бетонних бордюрів, встановлення бар’єрного огородження, нанесення дорожньої розмітки, а також прокладання залізобетонних труб і облаштування дренажу.

Після закінчення прийому заявок підрядників, відбудеться відкритий аукціон. Переможець має підписати контракт і пройти відбір. Далі — підготовка об’єкта: маркування ділянок, підготовка матеріалів і за потреби — перенесення комунікацій. Планується поетапний ремонт, щоб мінімізувати незручності для водіїв. Якщо роботи відбуватимуться за графіком і без затримок, нова дорога може стати реальністю до осені 2027 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі виділять понад 50 мільйонів на реставрацію історичного будинку. Також ми писали про те, що в Одесі знову виділяють гроші на ремонт узвозу Віталія Блажка.

Долженко Катерина
