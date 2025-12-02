Видео
Трассу с Николаева до Одессы отремонтируют — цена тендера

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:51
Объявлен ремонт трассы Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг на 1,2 млрд грн
Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области

На Николаевщине объявлен масштабный тендер на ремонт трассы Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг. Планируют потратить более 1,2 миллиарда гривен. Работы охватят несколько участков и будут включать новое покрытие, блоки безопасности и обновление конструкций. Уже начат поиск подрядчика.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что известно о тендере

Заказчик — Служба восстановления и развития инфраструктуры Николаевской области, опубликовал в системе закупок предложение по ремонту трассы Р-55. Ожидаемая стоимость работ — 1 216 610 860 грн. Речь идет о восстановлении 11,6 км государственной дороги между Одессой, Вознесенском и Новым Бугом. Ожидается, что подрядчика выберут до 10 декабря 2025 года, а все работы должны завершить до 31 октября 2027 года.

По плану, на участке проведут: холодное фрезерование старого асфальтобетона, укладка новой цементобетонной или бетонной поверхности, обустройство основания из щебеночно-песчаной смеси или грунта с цементом, монтаж бетонных бордюров, установка барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки, а также прокладка железобетонных труб и обустройство дренажа.

После окончания приема заявок подрядчиков, состоится открытый аукцион. Победитель должен подписать контракт и пройти отбор. Далее — подготовка объекта: маркировка участков, подготовка материалов и при необходимости — перенос коммуникаций. Планируется поэтапный ремонт, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Если работы будут проходить по графику и без задержек, новая дорога может стать реальностью к осени 2027 года.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выделят более 50 миллионов на реставрацию исторического здания. Также мы писали о том, что в Одессе снова выделяют деньги на ремонт спуска Виталия Блажко.

Одесса ремонт тендер дороги Одесская область Николаевская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
