В Одесі збільшили фінансування ремонту вулиці Каришковського: деталі

Ремонт вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Управління дорожнього господарства Одеси погодило додаткові роботи на ремонті вулиць Професора Каришковського та 7-ї Пересипської. Під час виконання основного проєкту з’явилися проблеми, які неможливо було передбачити.

Про це стало відомо з порталу електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Що відомо про ремонт вулиць Професора Каришковського та 7-ї Пересипської

Капітальний ремонт вулиць у Пересипському районі триває з 2024 року. Тоді місто виділило на цей проєкт 42 417 317 грн за основним договором, укладеним за результатами відкритих торгів. Однак під час виконання робіт виявили низку проблем, через які завершення ремонту стало неможливим без коригування. Зараз на майданчику Prozorro оприлюднено інформацію про нову закупівлю — додаткові роботи вартістю 5 199 811 грн.

Вулиці, які ремонтують в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

Які дефекти виявили

Дефектний акт, складений проєктувальником ПП "ІнжГруп" та підрядником ТОВ "РДС", підтвердив: на ділянках від Балтської дороги до провулка 6-го Балтського та від провулка 6-го Балтського до 8-ї Пересипської є проблеми з відсутніми в’їздами, утворенням бруду й калюж, складним доступом для спецтранспорту та незручностями для маломобільних груп.

Серед необхідних робіт — розробка ґрунту, реконструкція газопроводів, перекладання кабелів "Укртелекому", будівництво додаткових колодязів, заміна покриття, укладання тротуарів та асфальтобетону. Частина мереж вимагала повного демонтажу та перенесення, що не було передбачено у початковому проєкті.

Відомо, що експертиза ДП "Укрдержбудекспертиза" підтвердила обґрунтованість змін і додаткових витрат. Після цього Управління дорожнього господарства ухвалило рішення укласти договір на додаткові роботи з виконавцем основних робіт — ТОВ "Ростдорстрой".

Нагадаємо, Кабмін дозволив передати порт на Одещині у концесію без використання системи Prozorro. Також ми писали, що в Одесі оголосили вже третій тендер на капітальний ремонт дитячої поліклініки №6.