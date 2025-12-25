1,4 миллиарда на укрытие в Одесской области: кто заработал

Укрытие для защиты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2025 году в Одесской области на строительство и ремонт укрытий потратили 1,4 миллиарда гривен. Значительная часть подрядов досталась фирмам с сомнительной репутацией и минимальной конкуренцией. Лишь немногие договоры были заключены через полноценный конкурс.

Самые большие подряды

Самый большой подряд получило ООО "Березовкаагрошляхбуд" — 239,4 миллиона гривен за три сделки. Компания строила укрытия в школах Подольска №3 и №9 и обустраивала убежище в Кодымском лицее №1. В большинстве случаев фирма была единственным участником открытых торгов, что фактически устраняло конкуренцию. По данным YouControl, конечным бенефициаром является депутат Одесского областного совета Князь Хачатрян.

Второе место по сумме подрядов занимает ООО "Евро-Стиль групп" — 171,8 миллиона гривен. Компания ранее фигурировала в уголовных производствах относительно возможного присвоения средств при ремонте укрытия в Одесской школе №91 и уклонения от уплаты налогов через фиктивные операции. ООО "Евро-Стиль Групп" на рынке более 9 лет. Основателем компании является Денис Ковтун.

ООО "Строй-Марка" получило два подряда на общую сумму 139,6 миллиона гривен. Первый тендер проводили через коммунальную закупочную организацию с двумя участниками, но из-за споров его отменили, второй договор подписали без конкуренции. "Буд-Марка" зарегистрирована в Одессе в 2019 году. Компанией руководит и владеет житель Таирово Максим Беник.

Среди других крупных подрядчиков:

ООО "Давмир строй" — 97 миллионов, тендеры без конкурентов;

ЧП "Аквалайт" — 96 миллионов, подряд после нескольких попыток проведения торгов;

ООО "СПК Флагман" — 93,9 миллиона, часть договоров без Prozorro, один под следствием;

ООО "Строительные технологии 2000" — 93,4 миллиона, победы на торгах без конкурентов;

ООО "Южная украинская строительная компания" — 81,5 миллиона, подряды с признаками нарушений;

ООО "Южфасад" — 51,8 миллиона, связана со скандалами по откатам;

ООО "Кам-Экорембуд" — более дорогое предложение, несмотря на более дешевый конкурент.

Большинство закупок проводили как открытые торги с особенностями — короткие сроки и фактически отсутствуют аукционы. Это ускоряет процесс, но снижает конкуренцию и повышает риски завышения стоимости работ.

