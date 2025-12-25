1,4 мільярда на укриття в Одеській області: хто заробив

Укриття для захисту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році в Одеській області на будівництво та ремонт укриттів витратили 1,4 мільярда гривень. Значна частина підрядів дісталася фірмам із сумнівною репутацією та мінімальною конкуренцією. Лише небагато договорів було укладено через повноцінний конкурс.

Найбільші підряди

Найбільший підряд отримало ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" — 239,4 мільйона гривень за три угоди. Компанія будувала укриття у школах Подільська №3 і №9 та облаштовувала сховище в Кодимському ліцеї №1. У більшості випадків фірма була єдиним учасником відкритих торгів, що фактично усувало конкуренцію. За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром є депутат Одеської обласної ради Князь Хачатрян.

Друге місце за сумою підрядів займає ТОВ "Евро-Стиль груп" — 171,8 мільйона гривень. Компанія раніше фігурувала у кримінальних провадженнях щодо можливого привласнення коштів під час ремонту укриття в Одеській школі №91 та ухилення від сплати податків через фіктивні операції. ТОВ "Євро-Стиль Груп" на ринку понад 9 років. Засновником компанії є Денис Ковтун.

ТОВ "Буд-Марка" отримало два підряди на загальну суму 139,6 мільйона гривень. Перший тендер проводили через комунальну закупівельну організацію з двома учасниками, але через суперечки його скасували, другий договір підписали без конкуренції. "Буд-Марка" зареєстрована в Одесі у 2019 році. Компанією керує та володіє мешканець Таїрове Максим Беник.

Серед інших великих підрядників:

ТОВ "Давмір строй" — 97 мільйонів, тендери без конкурентів;

ПП "Аквалайт" — 96 мільйонів, підряд після кількох спроб проведення торгів;

ТОВ "СПК Флагман" — 93,9 мільйона, частина договорів без Prozorro, один під слідством;

ТОВ "Будівельні технології 2000" — 93,4 мільйона, перемоги на торгах без конкурентів;

ТОВ "Південна українська будівельна компанія" — 81,5 мільйона, підряди з ознаками порушень;

ТОВ "Южфасад" — 51,8 мільйона, пов’язана зі скандалами щодо відкатів;

ТОВ "Кам-Екорембуд" — дорожча пропозиція, попри дешевший конкурент.

Більшість закупівель проводили як відкриті торги з особливостями — короткі строки і фактично відсутні аукціони. Це прискорює процес, але знижує конкуренцію і підвищує ризики завищення вартості робіт.

