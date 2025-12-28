У Ізмаїлі за 21 млн відремонтують стоянку фур біля порту

Вантажівки на стоянці. Фото ілюстративне: novemisto

На Одещині планують капітально відремонтувати стоянку для великовантажного транспорту біля морського порту. На роботи готові витратити понад 21 мільйон гривень з бюджету.

Про це стало відомо з порталу електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

В Ізмаїлі відремонтують стоянку за 21 млн грн

У місті Ізмаїл оголосили тендер на капітальний ремонт стоянки великовантажного транспорту біля навантажувального району №1 Ізмаїльського морського торгівельного порту. Саме цією ділянкою щодня рухається транспорт до портових потужностей і перевалочних пунктів.

Замовником робіт виступає Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. Очікувана вартість проєкту становить 21,46 млн грн. Прийом пропозицій триватиме до 11 січня 2026 року.

Що передбачає проєкт

Проєкт передбачає повне оновлення покриття стоянки та проїздів. Планують демонтувати старий асфальт і бетонні плити, вивезти будівельне сміття, укласти нові основи з щебенево-піщаних сумішей та бетонне покриття. Також у кошторисі указано облаштування пішохідних доріжок, ремонт проїжджої частини, встановлення бортових каменів і водовідвідних лотків.

Окремо передбачені роботи з організації дорожнього руху. На території з’являться нові дорожні знаки, розмітка та майданчик для сміттєвих контейнерів. Проєктом також закладені витрати на гідроізоляцію, бетонні вироби та благоустрій прилеглої зони.

