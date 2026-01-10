Удар по порту в Одесском районе: последствия

Удар по портовой инфраструктуре. Фото иллюстративное: АМПУ

Утром 10 января российские войска ударили по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. Под обстрел попала территория портового предприятия.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

"С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", — написал Олег Кипер.

Какие последствия атаки

Он уточнил, что повреждения зафиксировали на территории одного из портовых предприятий. В результате удара пострадал пустой резервуар. Также произошло возгорание утеплителя. Пожар оперативно локализовали.

По предварительной информации, погибших и раненых нет. Данные о возможных разрушениях еще уточняются.

На месте работают спасатели, правоохранители и другие экстренные службы. Специалисты обследуют объект и выясняют все обстоятельства атаки.

Напомним, вчера Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства и обстреляла два иностранных судна. Также РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, есть раненые.