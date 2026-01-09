РФ 9 января ударила по судам под флагом Сент-Китс и Невис и Коморских островов

Судно, которое поразила РФ. Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства — поражены два иностранных судна. Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в пятницу, 9 января.

В каком состоянии судна, пострадавшие

"Во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора", — говорится в сообщении.

В результате атаки есть пострадавшие. Однако мореходность судна не нарушена, оно направляется в ближайший порт.

Спасатели на палубе пораженного судна. Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кроме того, вблизи порта Одесса поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

"В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа — гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения", — сообщил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, международному судоходству и по продовольственной логистике.

Палуба после атаки усеяна обломками. Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Напомним, 9 января вблизи Одессы зафиксировали землетрясение.

Кроме того, согласно рейтингу платформы Numbeo, Одесса стала самым опасным городом в Украине.