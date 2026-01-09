Відео
Україна
Головна Одеса РФ уразила два іноземні судна на Одещині — є загиблий

РФ уразила два іноземні судна на Одещині — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 20:11
РФ 9 січня вдарила по суднах під прапором Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів
Судно, яке уразила РФ. Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства — уражено два іноземні судна. Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:

У якому стані судна, що постраждали

"Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки є постраждалі. Проте морехідність судна не порушено, воно прямує до найближчого порту. 

судно
Рятувальники на палубі ураженого судна. Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Крім того, поблизу порту Одеса уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. 

"Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин! На місце події спрямовано рятувальні підрозділи", — повідомив Кулеба.

Міністр наголосив, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, міжнародному судноплавству та по продовольчій логістиці. 

корабель
Палуба після атаки всіяна уламками. Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Нагадаємо, 9 січня поблизу Одеси зафіксували землетрус.

Крім того, згідно з рейтингом платформи Numbeo, Одеса стала найнебезпечнішим містом в Україні.

Одеса порт Росія загиблі постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
