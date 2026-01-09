Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса найнебезпечніше місто в Україні — результати рейтингу

Одеса найнебезпечніше місто в Україні — результати рейтингу

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 10:30
Рівень злочинності в Одесі за рейтингом Numbeo
Якір-серце в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса очолила рейтинг міст України з найвищим рівнем злочинності. Вона також опинилася серед лідерів за цим показником у Східній Європі. Індекс південної столиці виявився вищим, ніж у Києва, Харкова та Львова, хоча варто врахувати, що результати не базуються на офіційних звітах поліції.

Про це стало відомо з платформи Numbeo.

Реклама
Читайте також:

Рейтинг злочинності

За оновленими даними Crime Index, Одеса отримала 55,2 бала. Це найвищий показник серед представлених у списку українських мегаполісів. У загальному переліку місто випередило Дніпро (53,7), Харків (47,2), Київ (45,5) та Львів (37,2). У східноєвропейському регіоні Одеса також утримує лідерство, залишивши позаду Мінськ, який посів третє місце. У глобальному масштабі, що охоплює сотні локацій по всьому світу, місто опинилося на 160-й сходинці. Для порівняння: Дніпро розмістився на 177-му місці, Харків — на 233-му, Київ — на 247-му, а Львів — на 320-му.

Що таке Crime Index

Crime Index формується на основі опитувань і оцінок користувачів платформи. Тобто він відображає суб’єктивне відчуття безпеки мешканців, а не кількість офіційно зареєстрованих злочинів. Для порівняння, найвищі показники злочинності у світі, за даними Numbeo, мають міста Пітермаріцбург і Преторія в ПАР — 82,8 та 81,8 відповідно. Найбезпечнішим містом назвали Абу-Дабі з індексом 11,0. У Європі найгірший показник у Марселя — 66,7, а найнижчий — у Гааги, 19,9.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК. Також ми писали, що на Одещині судили жінку, яка коригувала ворожі удари.

Одеса рейтинг Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації