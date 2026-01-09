Рівень злочинності в Одесі за рейтингом Numbeo

Якір-серце в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса очолила рейтинг міст України з найвищим рівнем злочинності. Вона також опинилася серед лідерів за цим показником у Східній Європі. Індекс південної столиці виявився вищим, ніж у Києва, Харкова та Львова, хоча варто врахувати, що результати не базуються на офіційних звітах поліції.

Про це стало відомо з платформи Numbeo.

Реклама

Читайте також:

Рейтинг злочинності

За оновленими даними Crime Index, Одеса отримала 55,2 бала. Це найвищий показник серед представлених у списку українських мегаполісів. У загальному переліку місто випередило Дніпро (53,7), Харків (47,2), Київ (45,5) та Львів (37,2). У східноєвропейському регіоні Одеса також утримує лідерство, залишивши позаду Мінськ, який посів третє місце. У глобальному масштабі, що охоплює сотні локацій по всьому світу, місто опинилося на 160-й сходинці. Для порівняння: Дніпро розмістився на 177-му місці, Харків — на 233-му, Київ — на 247-му, а Львів — на 320-му.

Що таке Crime Index

Crime Index формується на основі опитувань і оцінок користувачів платформи. Тобто він відображає суб’єктивне відчуття безпеки мешканців, а не кількість офіційно зареєстрованих злочинів. Для порівняння, найвищі показники злочинності у світі, за даними Numbeo, мають міста Пітермаріцбург і Преторія в ПАР — 82,8 та 81,8 відповідно. Найбезпечнішим містом назвали Абу-Дабі з індексом 11,0. У Європі найгірший показник у Марселя — 66,7, а найнижчий — у Гааги, 19,9.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК. Також ми писали, що на Одещині судили жінку, яка коригувала ворожі удари.