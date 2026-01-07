Схема ухилення від мобілізації в Одеській області

Затримання одного із учасників схеми. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одеській області викрили схему ухилення від мобілізації за гроші. До неї були причетні правоохоронці та посадовець ТЦК. За кілька тисяч доларів чоловіків знімали з військового обліку та баз розшуку. Розслідування завершене, справу передали до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама

Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, до схеми входили двоє правоохоронців з Ізмаїла — батько та син, а також посадовець територіального центру комплектування. Правоохоронці шукали клієнтів, які хотіли уникнути служби в армії, та пропонували "вирішити питання" за 7 тисяч доларів США. За ці гроші чоловіки обіцяли виключити з баз розшуку та військового обліку.

Після отримання коштів фігуранти передавали особисті дані та фотографії клієнтів спільнику з ТЦК. Той вносив до службових баз недостовірну інформацію, зокрема про нібито непридатність до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії.

У липні 2025 року учасників схеми затримали під час одержання чергової частини хабаря. Наразі правоохоронців звільнили з посад, а працівника ТЦК відсторонили від роботи.

Що загрожує

Усіх фігурантів обвинувачують у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Максимальне покарання за цією статтею — до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка, який проігнорував повістки та ВЛК. Також ми писали, що СБУ ліквідувала канал переправлення ухилянітв за кордон.