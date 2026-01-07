Відео
Головна Одеса На Одещині поліцейський і чиновник ТЦК підуть під суд — причини

На Одещині поліцейський і чиновник ТЦК підуть під суд — причини

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 16:12
Схема ухилення від мобілізації в Одеській області
Затримання одного із учасників схеми. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одеській області викрили схему ухилення від мобілізації за гроші. До неї були причетні правоохоронці та посадовець ТЦК. За кілька тисяч доларів чоловіків знімали з військового обліку та баз розшуку. Розслідування завершене, справу передали до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

За даними слідства, до схеми входили двоє правоохоронців з Ізмаїла — батько та син, а також посадовець територіального центру комплектування. Правоохоронці шукали клієнтів, які хотіли уникнути служби в армії, та пропонували "вирішити питання" за 7 тисяч доларів США. За ці гроші чоловіки обіцяли виключити з баз розшуку та військового обліку.

Після отримання коштів фігуранти передавали особисті дані та фотографії клієнтів спільнику з ТЦК. Той вносив до службових баз недостовірну інформацію, зокрема про нібито непридатність до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії.

У липні 2025 року учасників схеми затримали під час одержання чергової частини хабаря. Наразі правоохоронців звільнили з посад, а працівника ТЦК відсторонили від роботи.

Що загрожує

Усіх фігурантів обвинувачують у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Максимальне покарання за цією статтею — до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка, який проігнорував повістки та ВЛК. Також ми писали, що СБУ ліквідувала канал переправлення ухилянітв за кордон.

Одеса ДБР Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
