Схема уклонения от мобилизации в Одесской области

Задержание одного из участников схемы. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации за деньги. К ней были причастны правоохранители и чиновник ТЦК. За несколько тысяч долларов мужчин снимали с воинского учета и баз розыска. Расследование завершено, дело передали в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, в схему входили двое правоохранителей из Измаила — отец и сын, а также чиновник территориального центра комплектования. Правоохранители искали клиентов, которые хотели избежать службы в армии, и предлагали "решить вопрос" за 7 тысяч долларов США. За эти деньги мужчины обещали исключить из баз розыска и воинского учета.

После получения средств фигуранты передавали личные данные и фотографии клиентов сообщнику из ТЦК. Тот вносил в служебные базы недостоверную информацию, в частности о якобы непригодности к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

В июле 2025 года участников схемы задержали во время получения очередной части взятки. Сейчас правоохранителей уволили с должностей, а работника ТЦК отстранили от работы.

Что грозит

Всех фигурантов обвиняют в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Обвинительный акт уже направили в суд. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который проигнорировал повестки и ВВК. Также мы писали, что СБУ ликвидировала канал переправки ухилянитв за границу.